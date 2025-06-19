Росія перекинула елітні БПЛА-підрозділи на Донеччину: чим це загрожує

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Російські окупанти посилили Донецький напрямок, перекинувши з Курської області елітні підрозділи операторів безпілотників.

Про це в етері Radio NV повідомив Денис Кардаш, головний сержант батальйону БПЛА Black Raven 93-ї бригади «Холодний Яр».

За словами Дениса Кардаша, йдеться про підрозділи з назвами «Рубікон» та «Судна ніч». Ці бійці зарекомендували себе в Курській області та ефективно знищували українську логістику.

Реклама

«Це збір тих гарних пілотів. Вони себе показали добре для свого командування на Курську, коли виносили нам логістику. Вони там навчилися, їх зібрали. Вони гарно забезпечені, забезпечуються напряму від командування. І людьми й технікою, всім», — розповів військовий.

Загарбники активно використовують оптоволокно, «Ланцети» та «Молнії» для атак на логістичні шляхи та техніку ЗСУ. Водночас, українські Сили оборони не стоять на місці та активно адаптуються до нових умов. Денис Кардаш наголосив, що тактика значно змінилася за останні 2-3 місяці. Зміни торкнулися логістики — способів та часу переміщення, а також методів захисту укриттів як для піхотинців, так і для операторів БПЛА.

«Змінився захист укриттів хлопців, як піхоти, так і пілотів. Захищаємо трохи іншим способом і це вирішує багато проблем. Оптоволокном працюють, вони вміють. Це засідки здебільшого на техніку. Ми знаємо, як їх виявляти. Є пости, спостереження. Ми виявляємо, знищуємо, в цьому напрямку працюємо вже краще», — додав сержант, підкреслюючи вдосконалення протидії ворожим дронам.

Нагадаємо, в останню декаду травня армії РФ вдалося здійснити «досить серйозний» прорив на ділянці між Мирноградом, це передмістя Покровська, і Костянтинівкою на Донеччині. Наразі окупантів таки вдалося зупинити.

Реклама

Також за даними Forbes, російські війська посилили штурмові дії та активність навколо міста Часів Яр на Донеччині. Загарбники не шкодують особового складу, намагаючись захопити цей населений пункт. Така агресивна тактика Москви вказує на те, що Росія не розраховує на швидке настання миру.