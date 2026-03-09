Росія перекинула морпіхів під Гуляйполе: в ISW пояснили, в чому річ

Російська військова техніка / © Associated Press

Російська армія передислокувала підрозділи 40-ї бригади морської піхоти з Покровського напрямку на Гуляйпільський. Аналітики пов’язують цей крок із нещодавніми успіхами Сил оборони України на межі областей.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Підрозділи 40-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, які раніше діяли на Покровському напрямку та в районі Добропілля, нещодавно були перекинуті на Гуляйпільський напрямок. Передислокацію цих сил підтвердила українська сторона.

Аналітики вважають, що таке рішення російського командування може бути реакцією на нещодавні успіхи ЗСУ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Геолокаційні матеріали, проаналізовані фахівцями, показали атаку українських військових на підрозділи російської морської піхоти в районі Оленокостянтинівки на Гуляйпільському напрямку.

Наступ ворога у напрямку Гуляйполя

За даними ISW, 8 березня 40-ва бригада морської піхоти здійснила обмежений механізований наступ у напрямку Гуляйполя. Українські військові, які відбивали атаку, повідомили, що російські сили намагалися прорватися, використовуючи танк, бронетранспортер і два всюдиходи. Наступ відбувався на схід від Гуляйполя вздовж маршруту Малинівка — Зелений Гай — Гуляйполе.

Подібна тактика проривів невеликими підрозділами вже стала типовою для російських військ. За спостереженнями аналітиків, останнім часом окупанти дедалі частіше діють малими піхотними групами, які пересуваються пішки, інколи підтримуючи атаки обмеженою кількістю техніки.

Востаннє такі невеликі механізовані атаки фіксували на початку лютого — тоді їх спостерігали поблизу Покровська в Донецькій області та Куп’янська на Харківщині.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку — останні новини

Як повідомив 3 березня оглядач Богдана Мирошников, на Гуляйпільському напрямку ЗСУ продовжують контратаки, досягаючи тактичних успіхів та вирівнюючи лінію фронту. За його словами, Сили оборони вибили ворога з плацдармів на західному березі річки Гайчур, ліквідувавши загрозу флангового охоплення Оріхова та просування на Вільнянськ.

Напередодні командир 1-го ОШП Дмитро «Перун» Філатов заявив, що Гуляйполе майже окуповане і назвав ситуацію біля нього дуже динамічною. Водночас він зазначив, що плани ворога на цьому напрямку руйнуються завдяки діям ЗСУ. За словами Філатова, РФ прагне вийти на позиції для артилерійських обстрілів Запоріжжя, щоб ударити по промисловості та стійкості оборони. Попри значну перевагу противника в силах, українському командуванню вдається утримувати баланс та зривати стратегічні задуми окупантів.