Російське військове командування намагається завищити досягнення своїх підрозділів у Харківській області.

Про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті з посиланням на військові аналітики зазначається, що в офіційних повідомленнях відображено активність російських військ, хоча реальні досягнення є значно скромнішими.

«Російські генерали продовжують відправляти недостатньо підготовлену піхоту в бої, що призводить до значних втрат», — вважають експерти.

Як повідомляють українські військові експерти, від травня 2024 року російські війська зазнали значних втрат, зокрема на Вовчанському напрямку. Багато солдатів виконують накази про майже безперервні атаки, що призводить до вичерпання ресурсів та великих людських втрат.

Війська РФ продовжують наступальні операції на декількох напрямках, зокрема на Лиманському, проте без суттєвого прогресу. Командування намагається створити враження чисельної переваги, але реальність свідчить про серйозні проблеми в забезпеченні та управлінні військами. Ситуація в регіонах, таких як Запорізька та Херсонська області, залишається складною, з відсутністю помітних успіхів у просуванні.

Раніше повідомлялося, що на Лиманському напрямку російське військове командування доручає піднімати прапори для створення видимості чисельної переваги над ЗСУ.