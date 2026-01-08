"Росія перевірить одразу": ексгенерал США зробив заяву про іноземні війська в Україні

Бен Ходжес / © ТСН.ua

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес заявив, що можливі міжнародні стабілізаційні сили в Україні повинні бути достатньо потужними, аби реально стримувати Росію від порушення майбутнього перемир’я.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Коментуючи обговорення ідеї багатонаціонального контингенту, яке цього тижня в Парижі провели лідери Великої Британії та Франції разом із президентом України Володимиром Зеленським, Ходжес наголосив: символічна місія не зможе виконати завдання стримування.

“Коаліція охочих повинна мати реальну силу і чіткі правила ведення бойових дій, які дозволять негайно реагувати на будь-які порушення”, – заявив Ходжес.

За його словами, військові на місцях мають бути уповноважені діяти самостійно, зокрема у разі появи російських безпілотників чи інших провокацій, а не чекати рішень із європейських столиць.

Колишній генерал також висловив сумнів, що Росія дотримуватиметься будь-яких домовленостей, згадавши численні порушення режимів припинення вогню у 2014–2022 роках.

“Будь-хто, хто вірить, що Росія просто виконуватиме угоду, є нереалістом”, – підкреслив він.

Ходжес вважає, що російська сторона майже напевно спробує перевірити готовність міжнародних сил одразу після їх розгортання, тому контингент має бути спроможним захищатися від атак дронів та інших загроз.

Тим часом прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон підтвердили готовність розгорнути сухопутні сили в Україні після припинення вогню, підписавши з Володимиром Зеленським декларацію про наміри. Водночас конкретна чисельність і формат місії залишаються невизначеними.

Іноземні війська в Україні

Прем’єр Канади Марк Карні повідомив, що Оттава може розмістити свою армію в Україні у складі багатонаціональних сил, а також навчати українських військових. Втім, це можливе лише після укладення мирної угоди. З його слів, участь у іноземних силах матиме “набагато більший ефект, ніж, якби ми діяли самостійно”.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війська ФРН не будуть розміщені в Україні навіть після досягнення припинення вогню. Натомість, каже він, Берлін продовжить робити внесок – політичний, фінансовий і військовий.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наголосив, що країна візьме на себе частку забезпечення миру після завершення бойових дій, надавши авіаційні, морські спроможності, а також забезпечить заходи у сфері підготовки кадрів.