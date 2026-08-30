Росія перейшла до нової тактики атак: Зеленський пояснив, у чому її мета

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Росія змінила тактику повітряних атак і тепер намагається виснажувати Україну та українців постійними ударами безпілотників, зокрема реактивними «Шахедами».

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповідей військових щодо захисту українського неба.

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«Зараз тактика росіян — на виснаження України, на виснаження українців, передусім саме людей наших. Постійно атаки дронів — багато реактивних “Шахедів”», — сказав президент.

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За його словами, лише за останні чотири дні Росія запустила по Україні майже 1,5 тисячі дронів різних типів. Близько 800 із них були реактивними.

Значну частину безпілотників українські військові знищують, однак саме реактивні дрони залишаються найскладнішими цілями.

«Найбільш непросте завдання — збивати саме реактивні дрони. Зараз на захисті від них в основному наша бойова авіація», — зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що чотири українські компанії вже створили дрони-перехоплювачі для боротьби з такими цілями. За його словами, одна з розробок показала найкращі результати.

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Зеленський закликав Міноборони та військових максимально наростити можливості для перехоплення всіх типів російських дронів.

«Восени потрібно дати відповідь і довести рівень збиття точно вище, ніж 90%», — наголосив він.

Росія розтягує атаки на багато годин

Останнім часом Росія суттєво збільшила не лише кількість, а й тривалість атак на Київ. Ця тактика відрізняється від звичних масованих ударів, коли за короткий проміжок часу РФ запускала велику кількість ракет і безпілотників, намагаючись перевантажити українську ППО.

Тепер Москва дедалі частіше запускає дрони невеликими групами протягом усього дня. Такий підхід може бути спрямований на виснаження людей, порушення нормальної роботи міста та поступове витрачання ресурсів протиповітряної оборони.

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Під час однієї з останніх таких атак Київ провів під повітряною тривогою 872 хвилини — майже 15 годин.

За наявними даними, це була найбільша кількість повітряних тривог у столиці від перших днів повномасштабного вторгнення. Попередній рекорд фіксували 1 березня 2022 року.

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