Росія перейшла на тактику "людського сафарі", обстрілюючи Україну: аналітики б'ють на сполох

Війна в Україні

Російська армія продовжує свідомо використовувати тактику терору проти цивільного населення на півдні України. Використання безпілотників для ударів по мирних людях стало не випадковістю, а частиною стратегії ведення війни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Тільки протягом останніх днів Дніпропетровщина здригнулася від серії жорстоких атак. Росіяни цілеспрямовано обирають об’єктами для ударів громадський транспорт та місця скупчення людей.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про трагедію, що сталася 7 квітня.

Російські війська завдали удару безпілотником FPV по міському автобусу в Нікополі. В результаті загинуло щонайменше чотири мирних жителі та поранено ще 24 людини.

Того ж дня окупанти не зупинилися і атакували ще один транспортний засіб.

«Російські війська завдали ще одного удару по цивільному автобусу в Червоногригорівській громаді, поранивши щонайменше п’ятьох мирних жителів», — заявив Ганжа.

Тактика «людського сафарі»

Аналітики ISW зазначають, що подібні дії є частиною системного підходу РФ, який експерти називають «людським сафарі». Це навмисне використання FPV-дронів для пошуку та ураження виключно цивільних цілей.

Згідно з даними звіту, російське командування інтегрувало терор проти мирного населення у ширшу схему операції повітряного перехоплення. На відміну від традиційного військового перехоплення, яке фокусується на логістиці армії, росіяни б’ють по цивільних об’єктах у ближньому тилу, щоб паралізувати життя в регіоні та зупинити використання певних доріг.

Нікополь та навколишні громади перебувають під постійним вогнем з лютого 2022 року. Проте останнім часом цинізм атак зріс. 4 квітня російський дрон вдарив по місцевому ринку. Тоді загинуло п’ятеро людей, а 28 отримали поранення.

ISW продовжує наполягати: навмисне заподіяння шкоди цивільному населенню та використання людей як інструменту війни є прямим воєнним злочином, за який Росія має нести відповідальність у міжнародних судах.

Війна в Україні — Росія цілеспрямовано вбиває мирних громадян

Нагадаємо, російські війська 7 квітня вдруге за день атакували цивільний транспорт на Нікопольщині.

Під ворожий удар у Червоногригорівській громаді потрапив рейсовий мікроавтобус, який обслуговує міжміський маршрут. Унаслідок атаки поранення дістали п’ятеро людей — жінка та четверо чоловіків. Усім постраждалим була надана необхідна медична допомога.

Також, протягом 7 квітня російські війська здійснили масовану серію атак по мирних містах України, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, енергооб’єктах та громадському транспорту.

Зокрема, під обстрілами опинилися інші райони Дніпропетровщини, де, зокрема, загинув 11-річний хлопчик.

Удари зафіксовано і в інших регіонах: на Херсонщині є загиблі та поранені, на Сумщині тривали багатогодинні обстріли, а на Харківщині та Чернігівщині пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та енергооб’єкти.

Крім того, Запорізька область зазнала майже 800 ударів по десятках населених пунктів, унаслідок чого є поранені та значні руйнування цивільної інфраструктури.