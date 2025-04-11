Росія піде влітку в наступ: у ЗСУ назвали напрямки, які є під загрозою

Російський танк.

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Влітку армія Російської Федерації піде у новий наступ на фронті. Окупанти можуть тиснути на Сіверському або Костянтинівському напрямках.

Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

“Ворог буде активно влітку тиснути саме на Сіверському або Костянтинівському напрямках. Покровсько-Мирноградська агломерація та степи Запоріжжя є безперспективними та складними напрямками для досягнення і розвитку будь-якого успіху”,- пояснив військовий.

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З його слів, там вирівняна лінія фронту та складна місцевість. Натомість - зовсім інша ситуація на Сіверському напрямку. На цій ділянці фронту загарбники просунулися в сторону Тернів. Це, наголошує "Алекс", ускладнило становище українських захисників у Серебрянському лісі.

“Подальше просування з Ямполівки може призвести до виходу (росіян - Ред.) до річки Сіверський Донець, але поки там ще не так все погано. Також вони заволоділи панівними висотами біля Білогорівки і намагалися проскакувати далі до Григорівки, але поки також марно. Цілком можливо, що прориватимуться вони з півдня в районі Виїмки, але там їм не фартить”, - розповів військовий ЗСУ.

Крім того, важким залишається і Костянтинівський напрямок. Окупанти намагаються “рандомними групами пролітати до міста” та “намагаються обходити ділянки відповідальності “Азову”, бо там їм також не фартить”, додав він.

Як повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, РФ готує наступ на Суми та хоче отримати частину області. Зауважимо: раніше американські фахівці оцінювали, що армія РФ не намагатиметься просунутися далі на північ Сумської області чи атакувати місто Суми, поки українські війська збережуть свій виступ у Курській області".

Дата публікації 15:36, 09.04.25 Кількість переглядів 75 Який вигляд має зруйнований Покровськ: відео евакуації цивільних