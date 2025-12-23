Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160 — монітори

© Вікіпедія

За даними моніторингових каналів, два борти Ту-95МС злетіли з аеродрому «Бєлая», ще два борти Ту-160 — з аеродрому «Українка». Інформація була зафіксована станом на 00:25.

Про це інформують моніторингові канали.

Повідомляється, що літаки взяли західний курс у напрямку Каспійського регіону РФ. У разі виконання бойового завдання вхід стратегічної авіації до Саратовської області можливий після 05:00.

Кількість бортів та подальші дії авіації наразі уточнюються. Про фактичні загрози обіцяють повідомляти окремо.