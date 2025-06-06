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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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951
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Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники: прямують на пускові рубежі

Росія може здійснити черговий масований ракетний удар по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Бомбардувальник Ту-95МС

Бомбардувальник Ту-95МС / © Janes.com

У Росії в ніч проти 6 червня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та рухаються у напрямку пускових рубежів.

Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

У повідомленні вказується, що з аеродрому «Оленья» злетіли 2 борти Ту-95МС. Очікується, що на пускових рубежах вони будуть в районі Енгельса о 02:30 — 03:00, а в районі Каспійського моря о 03:30 — 04:00.

Крім того, за інформацією моніторингових каналів у Чорне море було виведено декілька ракетоносіїв, загальним залпом 20 ракет «Калібр».

Раніше повідомлялося, що після української атаки на стратегічні об’єкти РФ, зокрема авіабази, Кремль може завдати потужного удару вже найближчим часом.

Ми раніше інформували, що народний депутат Ярослав Железняк прокоментував висловлювання свого колеги Романа Костенка, що масований російський обстріл може відбутися сьогодні вночі.

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