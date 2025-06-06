Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники: прямують на пускові рубежі

Бомбардувальник Ту-95МС / © Janes.com

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У Росії в ніч проти 6 червня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та рухаються у напрямку пускових рубежів.

Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

У повідомленні вказується, що з аеродрому «Оленья» злетіли 2 борти Ту-95МС. Очікується, що на пускових рубежах вони будуть в районі Енгельса о 02:30 — 03:00, а в районі Каспійського моря о 03:30 — 04:00.

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Крім того, за інформацією моніторингових каналів у Чорне море було виведено декілька ракетоносіїв, загальним залпом 20 ракет «Калібр».

Раніше повідомлялося, що після української атаки на стратегічні об’єкти РФ, зокрема авіабази, Кремль може завдати потужного удару вже найближчим часом.

Ми раніше інформували, що народний депутат Ярослав Железняк прокоментував висловлювання свого колеги Романа Костенка, що масований російський обстріл може відбутися сьогодні вночі.