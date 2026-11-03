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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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125
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Росія підняла в повітря Ту-95МС: моніторингові канали попередили про можливі пуски ракет

За попередніми даними моніторингових каналів, з аеродрому “Оленья” злетіла група російських стратегічних бомбардувальників.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ту-95МС

Ту-95МС / © wikimedia.org

Моніторингові канали повідомляють про виліт групи російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому “Оленья” в ніч проти 3 листопада.

Якщо виліт бойовий, за оцінками каналів, пуски ракет можливі орієнтовно о 03:00–04:00. Їхнє ймовірне входження в повітряний простір України прогнозують о 04:00–05:00.

Наведені часові проміжки є попередніми оцінками моніторингових каналів. Саме повідомлення про виліт не підтверджує здійснення ракетних пусків.

Стежте за офіційними повідомленнями Повітряних сил ЗСУ. У разі оголошення повітряної тривоги прямуйте до укриття.

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