Росія підняла в повітря Ту-95МС: моніторингові канали попередили про можливі пуски ракет

Ту-95МС / © wikimedia.org

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Моніторингові канали повідомляють про виліт групи російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому “Оленья” в ніч проти 3 листопада.

Якщо виліт бойовий, за оцінками каналів, пуски ракет можливі орієнтовно о 03:00–04:00. Їхнє ймовірне входження в повітряний простір України прогнозують о 04:00–05:00.

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Наведені часові проміжки є попередніми оцінками моніторингових каналів. Саме повідомлення про виліт не підтверджує здійснення ракетних пусків.

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Стежте за офіційними повідомленнями Повітряних сил ЗСУ. У разі оголошення повітряної тривоги прямуйте до укриття.

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