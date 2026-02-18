- Дата публікації
Росія планує масовані атаки морськими дронами: подробиці від ГУР
Окрім планів щодо морських атак, Росія збирається вибудувати ешелоновану підводну оборону від українських дронів.
Російська армія готується до масованих ударів по українській інфраструктурі за допомогою нових морських дронів. Розвідка зафіксувала плани ворога щодо випуску десятків апаратів щомісяця.
Про це йдеться у статті «РБК-Україна».
У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначають, що наразі системного або результативного застосування російських морських дронів із суттєвим бойовим ефектом не зафіксовано.
Водночас у країні-агресорці тривають розробка й виробництво нових типів морських безпілотників.
Зокрема, апарат типу «Тритон», здатний розганятися до 100 км/год, імовірно, призначений для ударів по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі України.
«Разом із тим наявні плани з виробництва (зокрема до 40 одиниць апаратів типу «Скат» на місяць) свідчать про намір противника перейти до тактики масованого застосування», — повідомили у розвідці.
Окремо в ГУР звернули увагу на створення автономного підводного апарата «Просвет-1», який росіян розробляють для протидії українським підводним безпілотним системам. Це, за оцінками відомства, свідчить про намагання Росії вибудувати ешелоновану підводну оборону.
До слова, торік у грудні СБУ та ВМС України вперше в історії застосували підводні безпілотники Sub Sea Baby для атаки на російський підводний човен проєкту «Варшавянка» в порту Новоросійська. Субмарина вартістю близько 400 млн дол., оснащена чотирма пусковими установками для ракет «Калібр», отримала критичні пошкодження та втратила боєздатність.
У лютому цього року речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни фактично припинили використання підводних човнів у морі. Через знищення субмарини «Ростов-на-Дону» у Криму та втрату ще одного судна в Новоросійську в окупантів залишилося лише два підводні носії ракет. Тепер вони змушені берегти цей ресурс, оскільки будь-яке обслуговування в доку чи біля причалу наражає дефіцитні човни на небезпеку знищення.