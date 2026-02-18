Росія планує масовані атаки морськими дронами: подробиці від ГУР

Російський морський дрон «Бриз» / © російські телеграм-канали

Російська армія готується до масованих ударів по українській інфраструктурі за допомогою нових морських дронів. Розвідка зафіксувала плани ворога щодо випуску десятків апаратів щомісяця.

Про це йдеться у статті «РБК-Україна».

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначають, що наразі системного або результативного застосування російських морських дронів із суттєвим бойовим ефектом не зафіксовано.

Водночас у країні-агресорці тривають розробка й виробництво нових типів морських безпілотників.

Зокрема, апарат типу «Тритон», здатний розганятися до 100 км/год, імовірно, призначений для ударів по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі України.

«Разом із тим наявні плани з виробництва (зокрема до 40 одиниць апаратів типу «Скат» на місяць) свідчать про намір противника перейти до тактики масованого застосування», — повідомили у розвідці.

Окремо в ГУР звернули увагу на створення автономного підводного апарата «Просвет-1», який росіян розробляють для протидії українським підводним безпілотним системам. Це, за оцінками відомства, свідчить про намагання Росії вибудувати ешелоновану підводну оборону.

До слова, торік у грудні СБУ та ВМС України вперше в історії застосували підводні безпілотники Sub Sea Baby для атаки на російський підводний човен проєкту «Варшавянка» в порту Новоросійська. Субмарина вартістю близько 400 млн дол., оснащена чотирма пусковими установками для ракет «Калібр», отримала критичні пошкодження та втратила боєздатність.

У лютому цього року речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни фактично припинили використання підводних човнів у морі. Через знищення субмарини «Ростов-на-Дону» у Криму та втрату ще одного судна в Новоросійську в окупантів залишилося лише два підводні носії ракет. Тепер вони змушені берегти цей ресурс, оскільки будь-яке обслуговування в доку чи біля причалу наражає дефіцитні човни на небезпеку знищення.