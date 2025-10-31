Росія планує розмістити "Орешнік" у Білорусі: Зеленський попередив Європу про загрозу

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія може розгорнути комплекс «Орешнік» у Білорусі. За його словами, цей крок потенційно загрожує країнам Східної Європи, адже радіус дії системи становить близько 5500 кілометрів, а мертва зона — близько 700 кілометрів.

Про це глава держави висловився на брифінгу 31 жовтня.

«Ми розуміємо, приблизний радіус дій у них 5500. І є мертва зона 700 кілометрів. Тобто європейцям, особливо Східній Європі, варто звернути на це увагу. Та і всім. Треба звернути на ці ризики», — зазначив він.

Президент додав, що Росія мала три ракетні комплекси «Орешнік». Один із них уже застосували, ще один було знищено українськими силами.

«Є один. Ми вважаємо, що цього року було виготовлено до трьох. І заплановано на кожен рік до шести», — зазначив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

Нагадаємо, українські Сили оборони знищили один «Орешнік» минулого літа на території Росії — на полігоні Капустин Яр.