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- Війна
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Росія планує використовувати військових КНДР на території України: деталі від РНБО
Держава-агресорка заявлятиме, що бої тривають “на російській території”.
Росія планує використовувати військових КНДР для війни на території України. Але росіяни будуть маніпулювати й зазначати, що північнокорейські військові воюють на “російській території за російською конституцією”, оскільки вони вписали собі в конституцію українські землі.
Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
“Військові КНДР будуть в російській формі, так само, як і на Курщині”, — акцентував Коваленко.
Також Росія активно завозить трудову силу з КНДР — жінок та чоловіків на виробництва, переважно молодь від 18 до 25 років. За це північнокорейська влада отримує гроші від Росії — від 1000 доларів за одиницю.
“Тут Росія діє так само, як діяв радянський уряд після корейської війни, залучаючи дешеву робочу силу з Кореї на виробництва, розраховуючись з північними корейцями ресурсами”, — пояснили у РНБО.
Коваленко додав: самі корейці та їхні родичі переважно отримують меншу частину грошей, які за їх залучення платить Росія владі КНДР.
Раніше у ГУР оцінили, наскільки північнокорейські бійці володіють тактикою Росії на фронті.