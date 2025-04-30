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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія планує зайти в Дніпропетровську область до 9 травня: подробиці

Навіть якщо ворог частково зайде на територію Дніпропетровської області — це не буде стратегічною поразкою.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Російські війська атакують під Покровськом: ціль Кремля — зайти в Дніпропетровську область до 9 травня

Російські війська атакують під Покровськом: ціль Кремля — зайти в Дніпропетровську область до 9 травня / © Associated Press

Російське військово-політичне керівництво поставило перед армією завдання до 9 травня зайти на територію Дніпропетровської області.

Про це в ефірі телемарафону розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, дії окупантів мають не так військову, як інформаційно-психологічну мету — створити ефект «прориву фронту».

«Окупаційним військам стоїть задача перетнути межу Дніпропетровської області. Вони хочуть використати це виключно для ІПСО — мовляв, війна перекинулась на Дніпропетровщину, от-от почнеться штурм Дніпра. Але це — лише картинка для внутрішнього російського споживача», — зазначив Жмайло.

Експерт повідомив, що, за інформацією розвідки, військове командування РФ погрожує в’язницею своїм солдатам у разі відмови виконувати накази. За словами Жмайла, це нагадує методи радянських загороджувальних загонів.

«Цей напрямок буквально усіяний трупами окупантів. Ворог кидає хвилю за хвилею, не рахуючи втрат», — наголосив він.

На Покровському напрямку, за його даними, РФ зосередила до 250–350 танків. Незважаючи на це, Сили оборони України продовжують утримувати позиції.

«Навіть якщо ворог частково зайде на територію області — це не буде стратегічною поразкою. Нам важливо зберегти життя та здоров’я наших військових», — додав експерт.

Нагадаємо, ЗСУ за добу ліквідували ще 1100 російських загарбників. Також українські захисники знищили 11 артсистем та 1 РСЗВ противника.

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