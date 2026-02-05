Росія планує зайти ще до кількох областей України: над якими містами нависла небезпека

Російський танк. / © Associated Press

Російські військові намагаються шукати слабкі місця в українській обороні, аби перекидати туди додаткові сили й засоби, щоб масштабувати свої територіальні надбання. Окрім того, наразі противник здійснює низку передислокацій своїх сил і засобів.

Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв’ю OBOZ.UA .

«Думаю, що він (ворог — Ред.) уже ближче до квітня готується до масштабування наступальних дій. Погодні умови зміняться, поступово почне повертатися „зеленка“. Вважаю, що саме до цього часу противник намагатиметься сконцентрувати максимум своїх ресурсів на різних ділянках фронту, щоб реалізовувати свій план», — висловився експерт.

Він наголосив на тому, що Росію цікавить повний контроль над усією територією Донецької та Луганської областей. Наступними цілями РФ можуть стати Запорізька та Херсонська області.

«Далі бої на території Дніпропетровської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей у межах реалізації плану Путіна щодо створення так званої санітарної або „буферної зони“ на території України, яка межує з територією РФ», — наголосив Селезньов.

З його слів, якщо в Москві вважають Запорізьку та Донецьку області «своїми», то формування так званої «санітарної зони» ворог може спробувати і на території Дніпропетровської області.

Нагадаємо, дані DeepState свідчать про те, що протягом січня цього року РФ окупувала 245 кв км території України. Ця цифра, наголошують аналітики, майже вдвічі менше, ніж у листопаді та грудні 2025-го. Найбільша активність ворога зберігалася на Покровському напрямку. На цю ділянку фронту припало 33% усіх штурмів.

