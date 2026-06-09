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- Війна
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Росія почала бити “Калібрами” з касетною бойовою частиною: що це може означати
Українські фахівці виявили у збитих ракетах касетну бойову частину та повернення до імпортної електроніки після спроб РФ перейти на власні компоненти.
Російські ракети “Калібр”, якими РФ атакує Україну, від початку повномасштабного вторгнення зазнали двох суттєвих змін. У них почали встановлювати касетну бойову частину, а під час виробництва знову використовують імпортну електроніку.
Про це свідчить аналіз збитих ракет, який провели військові інженери та науковці Міністерства оборони України.
За даними Міноборони, у “Калібрах”, які Росія застосовувала з 2022 року до початку 2026-го, бойова частина була осколково-фугасною. Однак у ракетах, збитих навесні цього року, фахівці вперше зафіксували касетну бойову частину.
У міністерстві пояснюють, що така зміна дозволяє збільшити площу ураження. Це може свідчити про намір росіян застосовувати “Калібри” проти розосереджених цілей.
Ще одна зміна стосується електроніки. У 2023–2024 роках Росія поступово намагалася перейти на власну елементну базу під час виробництва “Калібрів”. Водночас бортова цифрова обчислювальна машина зі збитої ракети, яку збирали 2025 року, знову містить імпортні компоненти.
У Міноборони припускають, що перехід на російську електроніку міг погіршити точність наведення, тому виробник повернувся до імпортних елементів.
Дослідження збитих російських ракет допомагають Україні покращувати протидію ракетним атакам. У Міноборони також встановили виробників електроніки для “Калібрів”, а також головних конструкторів і менеджерів, причетних до їхнього виробництва.
Ці дані передають для подальшого опрацювання в межах санкційної політики.
Раніше повідомлялося, що Росія різко нарощує виробництво безпілотників і перебудовує військову промисловість під дронову війну.
Нагадаємо, «Флеш» попередив, що частка реактивних ударних безпілотників під час російських атак на Україну постійно зростатиме. Окупанти готуються застосовувати нові швидкісні дрони модифікації «Герань-4».