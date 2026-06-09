Росія почала бити “Калібрами” з касетною бойовою частиною: що це може означати

Ракета "Калібр" / © ТСН.ua

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Російські ракети “Калібр”, якими РФ атакує Україну, від початку повномасштабного вторгнення зазнали двох суттєвих змін. У них почали встановлювати касетну бойову частину, а під час виробництва знову використовують імпортну електроніку.

Про це свідчить аналіз збитих ракет, який провели військові інженери та науковці Міністерства оборони України.

За даними Міноборони, у “Калібрах”, які Росія застосовувала з 2022 року до початку 2026-го, бойова частина була осколково-фугасною. Однак у ракетах, збитих навесні цього року, фахівці вперше зафіксували касетну бойову частину.

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У міністерстві пояснюють, що така зміна дозволяє збільшити площу ураження. Це може свідчити про намір росіян застосовувати “Калібри” проти розосереджених цілей.

Ще одна зміна стосується електроніки. У 2023–2024 роках Росія поступово намагалася перейти на власну елементну базу під час виробництва “Калібрів”. Водночас бортова цифрова обчислювальна машина зі збитої ракети, яку збирали 2025 року, знову містить імпортні компоненти.

У Міноборони припускають, що перехід на російську електроніку міг погіршити точність наведення, тому виробник повернувся до імпортних елементів.

Дослідження збитих російських ракет допомагають Україні покращувати протидію ракетним атакам. У Міноборони також встановили виробників електроніки для “Калібрів”, а також головних конструкторів і менеджерів, причетних до їхнього виробництва.

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Ці дані передають для подальшого опрацювання в межах санкційної політики.

Раніше повідомлялося, що Росія різко нарощує виробництво безпілотників і перебудовує військову промисловість під дронову війну.

Нагадаємо, «Флеш» попередив, що частка реактивних ударних безпілотників під час російських атак на Україну постійно зростатиме. Окупанти готуються застосовувати нові швидкісні дрони модифікації «Герань-4».

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