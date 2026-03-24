Російські війська активізували наземні атаки по всій лінії фронту в Україні, розпочавши весняно-літній наступ 2026 року. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та експерти розкрили стратегію ворога та колосальну ціну просування РФ.

Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Весняно-літній наступ Росії

Сирський повідомив, що протягом останнього тижня російські війська значно активізували наземні атаки по всій лінії фронту. Це відповідає оцінці аналітиків щодо ймовірного початку весняно-літньої наступальної кампанії РФ 2026 року.

За словами головкома ЗСУ, у період від 17 до 20 березня противник різко наростив інтенсивність штурмових дій, здійснивши 619 атак за чотири дні. Водночас аналітики ISW ще 21 березня припустили, що російські сили могли розпочати наступ проти «Поясу фортець» України після суттєвого збільшення механізованих і моторизованих атак на різних ділянках фронту, а також на тлі активних обстрілів і перекидання техніки та особового складу на передову.

Плани РФ і втрати на фронті

Сирський також зазначив, що російське командування намагається нарощувати резерви та розраховує використати весняні погодні умови, зокрема тумани, щоб знизити ефективність українських дронів і артилерії під час подальших наступів.

Окрім цього, за даними головкома, російська армія залучила десятки тисяч військових до виснажливих піхотних штурмів, що лише за чотири дні призвело до понад 6090 загиблих і поранених — у середньому приблизно 1520 втрат щодня.

Загальні втрати противника за останній тиждень (орієнтовно від 17 до 23 березня) становили 8710 осіб. Аналітики зауважили, що такий рівень втрат, з урахуванням нинішніх темпів поповнення армії РФ, є невідновлюваним і може суттєво обмежити її здатність проводити масштабні наступальні операції в середньо- та довгостроковій перспективі.

Чи захопить ворог «Пояс фортець» України?

«ISW і надалі оцінює, що російські війська навряд чи зможуть захопити „Пояс фортець“ 2026 року, хоча, ймовірно, досягнуть певних тактичних успіхів ціною значних втрат», — йдеться в оцінці аналітиків.

Водночас російська влада вже формує інформаційне тло, готуючи суспільство до повільного просування та значних втрат. Зокрема, один із депутатів Держдуми РФ 23 березня заявив, що жодна війна не минається без втрат, але російські війська намагатимуться їх зменшити, просуваючись «повільним темпом» у бік Слов’янська та Краматорська.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

За даними ISW на 21 березня, на півдні найактивнішим залишається Гуляйпільський напрямок, де ворог застосовує штурми та інфільтрацію, намагаючись захопити Залізничне та Гуляйполе для просування на Запоріжжя. ЗСУ ефективно відбивають атаки, а також мають тактичні успіхи в районах Ямполя, Костянтинівки і Дружківки.

Попри активний тиск на Покровському напрямку та спроби оточення біля Часового Яру, окупанти не мають підтверджених успіхів і зазнають втрат через погану підготовку піхоти.

22 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом тижня російські війська активізували наступ через погоду, проте не досягли успіхів, втративши понад 8000 осіб убитими та пораненими. Глава держави зазначив, що командування РФ нарешті виявило розбіжності між реальними позиціями частин та офіційними звітами. На Донеччині ситуація стабільна, на Харківщині та Сумщині триває знищення ворога біля кордону, а на Олександрівському напрямку активно діють українські штурмовики.