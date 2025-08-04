"Росія полює на цивільних": Зеленський звернувся до США та ЄС (відео)

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Росія полює на цивільних уздовж усієї лінії фронту. Світ має достатньо сили, щоб зупинити це й та захистити людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Росія полює на цивільних уздовж усієї лінії фронту. Вбивства людей. Вбивства дітей. Навмисні удари FPV по рятувальниках і медиках, які приїжджають на допомогу після атак, — усе це типово для кожного міста чи громади, до яких дістають російські дрони», — йдеться в заяві глави держави.

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Він додав, що російська армія просто вбиває все живе.

Зеленський наголосив, що світ має достатньо сили, щоб зупинити це та захистити українців.

«Ми розраховуємо на сильні рішення США, Європи та світу щодо вторинних санкцій на торгівлю російськими енергоносіями, на банківський сектор Москви», — заявив президент.

Він додав, що Україна чекає на реалізацію кожної узгодженої з партнерами домовленості щодо посилення захисту. Глава держави зазначив, що кожен день зволікань призводить до втрати українців.

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Дата публікації 09:42, 04.08.25 Кількість переглядів 17 Зеленський показав відео, як Росія полює на цивільних

Нагадаємо, пізно ввечері 3 серпня російська армія атакувала безпілотником жінку у центральному районі Херсона. 23-річна мешканка отримала вибухову травму.

А в ніч поти 4 серпня ворог запустила серію дронів по Україні. Російські безпілотники фіксувалися у центрі, на півночі та сході країни.

Зокрема, вибухи пролунали в Одесі.