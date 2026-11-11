Росія посеред дня вдарила просто по людному ринку: загинула щонайменше одна людина, перші деталі

Вибух (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Російські війська атакували ринок у центральній частині Чорноморська Одеської області. Внаслідок удару загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама

За його словами, ворог завдав удару по ринку, де зазвичай перебуває багато людей.

Реклама

«Ворог завдав підступного удару по ринку у центральній частині Чорноморська. Місце, де у цей час завжди людно», — зазначив очільник ОВА.

Унаслідок російської атаки також пошкоджені прилеглі житлові будинки та припарковані автомобілі.

На місці удару працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки. Інформація про масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюється.

Росіяни також атакували Полтаву

Нагадаємо, вранці 11 листопада російські війська завдали удару по Полтаві. Внаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей. Росіяни влучили по території приватного підприємства, де спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники та інші відповідні служби.

Реклама

Російський безпілотник упав ще в одному районі міста. За попередніми даними, внаслідок цього пошкоджено приватний житловий будинок.

Росія атакувала Чернівці реактивним дроном

Вдень 11 листопада російські війська атакували Чернівці реактивним безпілотником. Повітряна тривога в Чернівецькому районі тривала від 10:45 до 11:05. Військові попереджали, що ворожий БпЛА рухається з півночі в напрямку обласного центру.

Як повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Осипенко, сили протиповітряної оборони знищили безпілотник над містом. Однак його уламки впали на територію цивільного підприємства харчової промисловості та спричинили пошкодження. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Масована атака РФ на Україну 11 листопада: наслідки в різних областях

Нагадаємо, 11 листопада російські війська завдали ударів по енергетичній, транспортній та паливній інфраструктурі Черкаської й Житомирської областей. Зокрема, в Уманському районі частина споживачів залишилася без електропостачання.

Реклама

На Житомирщині внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, підприємство та щонайменше 20 автомобілів. Поранення отримали четверо людей.

Також російська армія атакувала Хмельницьку та Рівненську області. На Хмельниччині зафіксували пошкодження на території підприємства, постраждала одна людина.

На Рівненщині ворожі удари пошкодили три приватні житлові будинки. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Новини партнерів

Новини партнерів