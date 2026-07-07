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- Війна
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Росія посеред дня вгатила по багатоповерхівці у великому місті: там пожежа, перші деталі (фото)
У Запоріжжі російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в одному з районів міста. Після атаки в будинку спалахнула пожежа.
Російські війська посеред дня атакували безпілотником багатоповерховий будинок у Запоріжжі.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму офіційному Telegram-каналі.
За його словами, ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку в одному з районів міста. Після удару сталася пожежа.
Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється.
Нагадаємо, вночі 6 липня Росія масовано атакувала ракетами Київ. Влучання зафіксували в кількох районах. Росіяни знову били по житловій забудові.
Також під час атаки на Київ росіяни влучили в багатоповерхівку в Подільському районі. Мешканці розповіли про руйнування і момент удару.