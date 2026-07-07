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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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909
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Росія посеред дня вгатила по багатоповерхівці у великому місті: там пожежа, перші деталі (фото)

У Запоріжжі російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в одному з районів міста. Після атаки в будинку спалахнула пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Росія атакувала БпЛА багатоповерхівку в Запоріжжі

Росія атакувала БпЛА багатоповерхівку в Запоріжжі / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські війська посеред дня атакували безпілотником багатоповерховий будинок у Запоріжжі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму офіційному Telegram-каналі.

За його словами, ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку в одному з районів міста. Після удару сталася пожежа.

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється.

Нагадаємо, вночі 6 липня Росія масовано атакувала ракетами Київ. Влучання зафіксували в кількох районах. Росіяни знову били по житловій забудові.

Також під час атаки на Київ росіяни влучили в багатоповерхівку в Подільському районі. Мешканці розповіли про руйнування і момент удару.

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Дата публікації
Кількість переглядів
909
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