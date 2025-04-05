Росія поширює діпфейки про “оточення” українських військових: офіційне спростування

Росіяни використали штучний інтелект для створення фальшивих відео про ЗСУ

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Ворожа пропаганда знову намагається дискредитувати українську армію, цього разу через фейкові відео. У проросійських Telegram-каналах активно поширюються кадри, на яких нібито українські військові заявляють, що вони перебувають в оточенні на території Росії.

Про це повідомили в Центр протидії дезінформації.

“Насправді такі відео створені за допомогою технології діпфейк. Це можна легко помітити за неприродними рухами губ і мімікою, штучними рисами обличчя та спотвореною вимовою, легким мерехтінням зображення й оклюзією (змикання зубних рядів)”, – йдеться в повідомленні.

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Українські військові не перебувають в оточенні на території Росії. Це вигадка, спрямована на деморалізацію армії та суспільства. Про це неодноразово заявляли Президент України, Головнокомандувач ЗСУ та Генеральний штаб.

Російська пропаганда продовжує працювати, намагаючись маніпулювати українцями через штучний інтелект. Однак розпізнати такі атаки можливо, якщо дотримуватися інформаційної гігієни та перевіряти джерела.

Дата публікації 23:11, 05.04.25 Кількість переглядів 6 Як Росія фабрикує фейки про «оточення» українських військових: аналіз відео

Нагадаємо, у Службі зовнішньої розвідки України наголосили, що на початку квітня Росія почала масовану інформаційну атаку, спрямовану проти України. Українському суспільству та світовій громадськості російські спецслужби намагаються нав’язати думку, що Київ не бажає вести переговори щодо завершення війни.