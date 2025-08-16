Росія "послабить" деякі територіальні претензії в обмін на Донеччину – FT про ультиматум Путіна

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Володар Кремля Володимир Путін вимагає від України повністю вивести війська з Донецької області як умову для припинення війни. Він повідомив президенту США Дональду Трампу, що готовий заморозити решту лінії фронту, якщо його ключові вимоги будуть виконані.

Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на власні джерела, безпосередньо знайомі з ходом переговорів.

За інформацією чотирьох джерел, Путін зробив цю пропозицію під час зустрічі з Трампом на Алясці. Трамп, своєю чергою, передав це повідомлення президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам під час телефонної розмови. За даними видання, він також закликав їх відмовитися від спроб добитися припинення вогню від Москви.

Реклама

Такий крок означатиме, що Москва отримає повний контроль над територією, яку вона частково окупувала понад десятиліття і де її війська зараз просуваються найшвидшими темпами з листопада. На сьогодні російські сили контролюють близько 70% Донецької області, але її західна частина, де розташована низка важливих міст, залишається під контролем України і є критично важливою для її військових операцій і оборони вздовж східного фронту.

Умови, які не передбачають миру

В обмін на Донецьку область Путін пообіцяв заморозити лінію фронту в південних регіонах Херсонської та Запорізької областей, де його війська також окупували значні території, і не розпочинати нових атак.

Співрозмовники видання додали, що Путін дав зрозуміти, що не відмовиться від своїх основних вимог «усунути першопричини конфлікту». Ці «корінні причини», як пояснив колишній високопоставлений чиновник Кремля, по суті, означають знищення державності України в її нинішньому вигляді та відмову НАТО від розширення на схід. Водночас Путін нібито готовий «йти на компроміси» в інших питаннях, включно з територіальними, якщо він буде впевнений, що «корінні причини» будуть ліквідовані.

Реакція України та Європи

Джерела, близькі до президента України Володимира Зеленського, заявили, що він не погодиться передати Донеччину, але буде готовий обговорити це питання з Трампом у Вашингтоні, де вони, як очікується, зустрінуться. Також Зеленський буде готовий обговорити це питання на тристоронній зустрічі за участю Трампа і Путіна.

Реклама

У суботу Трамп закликав європейських лідерів відмовитися від спроб домовитися про припинення вогню з Путіним, радячи Зеленському «укласти угоду» з Росією.

«Усі вирішили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною — це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не до простої угоди про припинення вогню, яка часто порушується», — написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social після розмови з європейськими лідерами, включно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Ця вимога Росії та небажання Трампа наполягати на припиненні вогню, ймовірно, посилить тривогу серед європейських лідерів. Вони вже висловлювали занепокоєння перед зустріччю на Алясці, коли президент США заговорив про можливість обміну територіями в рамках мирної угоди.

Наразі вони були дещо заспокоєні, коли Трамп пообіцяв їм, що доб’ється від російського лідера зобов’язання припинити бойові дії як попередній крок до мирних переговорів, погрожуючи «серйозними наслідками», якщо Путін відмовиться. Однак тригодинна зустріч не принесла жодного результату.

Реклама

Натомість вона надала Путіну — якого Міжнародний кримінальний суд розшукує за воєнні злочини, скоєні після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, — можливість вийти з міжнародної ізоляції. Трамп зустрів його в Анкориджі з червоною доріжкою і навіть дружньо жартував з ним перед початком переговорів.

Нагадаємо, після переговорів на Алясці Зеленський зробив тривожну заяву щодо можливих подальших кроків Росії. Він закликав до готовності, адже Кремль може використати удари по Україні для політичного тиску.