"Росія постійно бреше": експерт закликав не вірити обіцянкам про Великоднє перемир’я

Путін та перемир'я / © ТСН

Реклама

Експерт закликав не вірити обіцянкам Росії про перемир’я до Великодня, адже таким чином ми лише обманюємо себе. Слід бути готовими до реагування на удари ворога.

Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕБ Анатолій Храпчинський.

“Давайте не будемо довіряти пропагандистам та РФ, а краще готуватимемося до відбиття атак. Росія не вміє розмовляти, вона постійно бреше. Як тільки відкривається рот у будь-кого російського диктатора — він одразу починає брехати”, — наголосив він.

Реклама

На його думку, Україна має працювати над розвитком власних сучасних систем озброєння, які дозволили б здійснити омріяну українцями дію — розвалити Росію, щоб ця держава обмежилася Московською областю.

Нагадаємо, диктатор Путін стверджує, що Великодне перемир'я почне працювати сьогодні, 19 квітня. Воно стартує з 18 години.