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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

"Росія постійно бреше": експерт закликав не вірити обіцянкам про Великоднє перемир’я

Війна з Росією триває не 3 роки, не 11, а декілька століть.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Путін та перемир'я

Путін та перемир'я / © ТСН

Експерт закликав не вірити обіцянкам Росії про перемир’я до Великодня, адже таким чином ми лише обманюємо себе. Слід бути готовими до реагування на удари ворога.

Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕБ Анатолій Храпчинський.

“Давайте не будемо довіряти пропагандистам та РФ, а краще готуватимемося до відбиття атак. Росія не вміє розмовляти, вона постійно бреше. Як тільки відкривається рот у будь-кого російського диктатора — він одразу починає брехати”, — наголосив він.

На його думку, Україна має працювати над розвитком власних сучасних систем озброєння, які дозволили б здійснити омріяну українцями дію — розвалити Росію, щоб ця держава обмежилася Московською областю.

Нагадаємо, диктатор Путін стверджує, що Великодне перемир'я почне працювати сьогодні, 19 квітня. Воно стартує з 18 години.

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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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