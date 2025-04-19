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- Війна
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"Росія постійно бреше": експерт закликав не вірити обіцянкам про Великоднє перемир’я
Війна з Росією триває не 3 роки, не 11, а декілька століть.
Експерт закликав не вірити обіцянкам Росії про перемир’я до Великодня, адже таким чином ми лише обманюємо себе. Слід бути готовими до реагування на удари ворога.
Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕБ Анатолій Храпчинський.
“Давайте не будемо довіряти пропагандистам та РФ, а краще готуватимемося до відбиття атак. Росія не вміє розмовляти, вона постійно бреше. Як тільки відкривається рот у будь-кого російського диктатора — він одразу починає брехати”, — наголосив він.
На його думку, Україна має працювати над розвитком власних сучасних систем озброєння, які дозволили б здійснити омріяну українцями дію — розвалити Росію, щоб ця держава обмежилася Московською областю.
Нагадаємо, диктатор Путін стверджує, що Великодне перемир'я почне працювати сьогодні, 19 квітня. Воно стартує з 18 години.