Росія посилює наступ на Суми: аналітики ISW повідомили, чи зможе ворог захопити місто

Обстріл Сум / © Сумська ОВА

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Російські війська активізують наступальні дії на півночі Сумської області, намагаючись просунутися на 12-15 кілометрів до обласного центру, що потенційно дозволить їм обстрілювати Суми з артилерії і дронів. Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) оцінюють, що Росія навряд чи зможе захопити місто найближчим часом.

У щоденному звіті ISW за 2 червня зазначається, що російські сили ведуть наступ одразу на трьох напрямках — на північ та північний схід від Сум. Геолокаційні кадри свідчать про просування загарбників на північ від Андріївки та на північний схід від Яблунівки. Крім того, російські військові блогери повідомляють про захоплення Олексіївки, Новомихайлівки та Киндратівки, а також про просування до північної частини Андріївки й західніше Яблунівки та Костянтинівки.

За даними ISW, Росія нарощує кількість наземних атак поблизу Андріївки, Юнаківки та Миропілля. Ймовірно, ці дії супроводжуються посиленими артилерійськими обстрілами та ударами дронів по Сумах із метою підтримки подальшого наступу й створення передумов для майбутнього штурму міста.

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Український військовий аналітик Костянтин Машовець повідомив, що в районі Костянтинівки та Киндратівки діють підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу Ленінградського військового округу та 177-го полку морської піхоти Каспійської флотилії. Крім того, на лінії Локня-Юнаківка та західніше Локні зафіксовано підрозділи 104-го, 234-го і 237-го десантних полків зі складу 76-ї повітряно-десантної дивізії.

Також, за словами Машовця, Росія перекинула до півночі Сумської області частини 752-го мотострілецького полку (3-тя мотострілецька дивізія, 20-та загальновійськова армія, Московський військовий округ) і 200-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ), які раніше діяли на напрямках Лимана і Часового Яру.

В ISW зазначають, що російські посадовці вже давно закликають до створення так званої «буферної зони» в північній частині Сумської області. Зараз ці заклики набули активнішого інформаційного супроводу, що може свідчити про підготовку до розгортання більш масштабних бойових дій у цьому напрямку.

Попри активізацію наступу, аналітики ISW наголошують, що ймовірність захоплення Сум у коротко- чи середньостроковій перспективі залишається низькою. Вони нагадують, що з липня 2022 року російські війська не змогли захопити жодного українського міста з довоєнним населенням понад 100 тисяч людей.

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