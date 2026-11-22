Війна / © Associated Press

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Російські окупанти продовжують спроби прорвати українську оборону на сході та півдні України. Найінтенсивніші штурми протягом минулого дня зафіксували на Донеччині.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 22:00 21 листопада.

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Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку. Російські війська 13 разів намагалися просунутися поблизу Вільного й Добропілля, а також у напрямку Кучерового Яру, Чернігівки, Святогорівки, Мирного, Сергіївки та Новопавлівки.

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На момент вечірнього зведення три ворожі штурми ще тривали.

Напруженою залишалася ситуація і на Костянтинівському напрямку. Українські захисники відбили десять атак у районі Костянтинівки та в напрямку Новопавлівки. Ще одне бойове зіткнення продовжувалося.

На Гуляйпільському напрямку російські війська сім разів атакували українські позиції в бік Нового Запоріжжя, Злагоди, Добропілля, Воздвижівки, Гуляйпільського та Новоселівки.

Бойові зіткнення також відбувалися на інших ділянках фронту.

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За інформацією Генштабу, протягом дня російська армія завдала одного ракетного та 51 авіаційного удару, застосувавши 162 керовані авіабомби.

Крім того, окупанти використали 4445 дронів-камікадзе та здійснили 1599 обстрілів населених пунктів і позицій українських військових.

Сили оборони продовжують стримувати наступ противника та завдавати йому втрат.

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Нагадаємо, українські військові взяли в полон російського бійця, який зняв відео з прапором РФ у селі Шилівка на Покровському напрямку. Росія використала цей запис, щоб заявити про захоплення населеного пункту, хоча насправді село досі утримують українські захисники.

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Раніше ми писали, що російські військові командири нижчої ланки можуть перебільшувати успіхи своїх підрозділів і вводити вище керівництво в оману щодо реальної ситуації на фронті в Україні.

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