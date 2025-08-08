Росія посилила атаки на прикордоння: Демченко відповів, чи є загроза на Сумщині

Армія РФ. / © Associated Press

Російські війська нарощують кількість обстрілів прикордонних громад Сумської області. Втім, просунутися вглиб території України на цій ділянці фронту загарбники не можуть.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Просунутися вглиб території України ворог не може - завдяки стійкості та героїзму українських захисників, зокрема підрозділів ЗСУ і ДПСУ. Піхотні групи, які ворог намагається направити на нашу територію, активно знищуються", - наголосив речник Держприкордонслужби.

Натомість у прикордонній зоні російські солдати активно застосовують бойову авіацію. Зокрема. окупанти завдають ударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами.

Демченко каже: крім того, що ворог цілить по позиціях українських захисників, він завдає прицільних ударів і по населених пунктах. Найбільш вразливими залишаються Юнаківська та Хотінська громади, де обстріли відбуваються майже щодня.

Нагадаємо, бійці елітного підрозділу ГУР "Тимур” провели спецоперацію в Сумській області, під час якої було знищено понад 330 російських військових. Видання The Telegraph наголошує, що наступ російських військ у Сумах був “раптово зупинений” після цієї операції.

Своєю чергою, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив про успіхи ЗСУ на Сумському напрямку. Сили оборони, каже він, хоч і поступово, але звільняють захоплену ворогом територію. Зокрема, ЗСУ взяли під контроль Кіндратівку, Андріївку.

