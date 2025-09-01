Росія посилила обстріли України: в адміністрації Трампа готують відповідь

Наслідки обстрілів Києва

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Вашингтон розглядає можливість запровадження додаткових обмежень проти Росії на тлі посилення обстрілів українських міст.

Про це він заявив в ефірі Fox News.

Бессент зазначив, що після телефонної розмови з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським, Росія фактично посилила бомбардування, діючи всупереч очікуванням.

“Він (Путін – ред.) вчинив прямо протилежно тому, що збирався робити, і значно активізував обстріли”, – додав міністр фінансів США.

За його словами, усі варіанти залишаються на столі, і рішення про санкції обговорюватимуть уже цього тижня.

Раніше повідомлялось, що Росія найближчими тижнями може значно посилити інтенсивність своїх атак проти України. За оцінками експертів, Кремль використовував період перед самітом на Алясці 15 серпня, аби накопичити запаси дронів-камікадзе та ракет.