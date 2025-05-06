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- Війна
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Росія посилила провокації проти військ НАТО на Балтійському морі - деталі
Незважаючи на втрати в Україні, Росія нарощує сили поруч із Латвією і готує спільні навчання.
Росія посилила спостереження за військовою активністю НАТО в Балтійському морі та проводить демонстрації сили поблизу Латвії.
Про це йдеться в річному звіті Служби військової розвідки і безпеки (MIDD), яка оцінила загрози з боку РФ, пише DELFI.
У звіті зазначено, що РФ вдається до провокацій: порушень повітряного простору, небезпечного зближення з літаками і кораблями НАТО. Це підвищує ризик випадкових інцидентів. MIDD вважає, що такі дії мають на меті залякати супротивника та перевірити його реакцію, а також послабити довіру до оборонних можливостей країн Балтії.
У 2024 році Росія реформувала Західний військовий округ, створивши замість нього Ленінградський і Московський. Перший відповідає за північно-західний напрямок, включно з Балтією і Скандинавією. Другий — за Центральну Європу та частково Україну, ймовірно, він діятиме у зв’язці з білоруськими військами.
Також Росія створює нові підрозділи: в Карелії з’явився новий армійський корпус, мотострілецькі бригади поблизу Латвії перетворять на дивізії, а морську піхоту в Калінінграді — також на дивізію. Але реального зростання військової сили біля Латвії поки що не відбулося, адже більшість ресурсів РФ скеровано на війну в Україні.
Пріоритетом залишається підготовка мобілізованих і контрактників, зокрема в напрямку використання безпілотників. У ВПС та ППО основні зусилля зосереджені на розвідці й захисті від українських дронів і ракет. MIDD констатує, що РФ так і не змогла ефективно захистити свою територію.
Через втрати та нестачу ресурсів РФ обмежила масштабні навчання, але в 2025 році планує стратегічні маневри з Білоруссю. У звіті наголошено: Росії буде важко повернутися до мирної економіки, тож її мілітаризація триватиме.
Росія посилила спостереження за військовою активністю НАТО в Балтійському морі та проводить демонстрації сили поблизу Латвії. Про це йдеться в річному звіті Служби військової розвідки і безпеки (MIDD), яка оцінила загрози з боку РФ.
У звіті зазначено, що РФ вдається до провокацій: порушень повітряного простору, небезпечного зближення з літаками і кораблями НАТО. Це підвищує ризик випадкових інцидентів. MIDD вважає, що такі дії мають на меті залякати супротивника та перевірити його реакцію, а також послабити довіру до оборонних можливостей країн Балтії.
У 2024 році Росія реформувала Західний військовий округ, створивши замість нього Ленінградський і Московський. Перший відповідає за північно-західний напрямок, включно з Балтією і Скандинавією. Другий — за Центральну Європу та частково Україну, ймовірно, він діятиме у зв’язці з білоруськими військами.
Також Росія створює нові підрозділи: в Карелії з’явився новий армійський корпус, мотострілецькі бригади поблизу Латвії перетворять на дивізії, а морську піхоту в Калінінграді — також на дивізію. Але реального зростання військової сили біля Латвії поки що не відбулося, адже більшість ресурсів РФ скеровано на війну в Україні.
Пріоритетом залишається підготовка мобілізованих і контрактників, зокрема в напрямку використання безпілотників. У ВПС та ППО основні зусилля зосереджені на розвідці й захисті від українських дронів і ракет. MIDD констатує, що РФ так і не змогла ефективно захистити свою територію.
Через втрати та нестачу ресурсів РФ обмежила масштабні навчання, але в 2025 році планує стратегічні маневри з Білоруссю. У звіті наголошено: Росії буде важко повернутися до мирної економіки, тож її мілітаризація триватиме.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Росії Володимир Путін звинуватив країни Балтії у начебто прийнятті «нацизму», аби створити інформаційні умови для майбутньої російської агресії проти членів НАТО.