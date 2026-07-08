Росія посилила терор Запоріжжя: місто атакує підрозділ, який знущався з Херсонщини

Росія посилила терор Запоріжжя / © Запорізька ОВА

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Російські окупанти суттєво інтенсифікували обстріли Запоріжжя. Ворог змінив тактику та збільшив використання дронів. Для посилення атак на цивільну інфраструктуру ворог перегрупував на цей напрямок підрозділ, який раніше здійснював систематичні удари по Херсонщині.

Про це очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

До Запорізької області перекинули росіян, які тероризували Херсонщину

«Останні два тижні Запоріжжя живе в умовах посилених атак. Ворог змінив тактику та збільшив інтенсивність застосування безпілотників. Причина нам зрозуміла — на Запорізький напрямок перекинуто один із підрозділів, який раніше тероризував Херсонщину, а зараз тероризує Запоріжжя», — сказав Федоров.

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Росіяни почали використовувати дрони зі штучним інтелектом, FPV-дрони, КАБи. Запоріжжю потрібна протидія в таких умовах.

Федоров пояснив, що українські військові вже мають відпрацьовані алгоритми боротьби з FPV-дронами, однак знешкодження дронів типу «Молнія» з елементами штучного інтелекту залишається складнішим завданням.

«Шукаємо засоби протидії. Вчора лише один з 9 таких дронів залетів на територію міста», — додав Федоров.

Крім усього, росіяни нарощують використання КАБів. Зокрема, під час ранкової атаки близько 5-ї години вибухи пролунали на території гаражного кооперативу та підприємства харчової промисловості, внаслідок чого поранень зазнали троє людей.

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Окремим фокусом ворожих ударів залишаються об’єкти паливно-енергетичного сектору. Останнім часом зафіксовано 55 атак на заправки в Запоріжжі та області, проте це не призвело до дефіциту чи ажіотажу на АЗС.

У регіоні продовжують вживати заходів безпеки: на адміністративні будівлі, лікарні, школи та соціальні установи наносять захисну бронеплівку, а також розгортають антидронові сітки.

Скільки кілометрів залишилося росіянам до Запоріжжя

Нагадаємо, російські війська перебувають приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя, а найближчим до обласного центру залишається Оріхівський напрямок.

За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, українські сили ведуть запеклі бої біля Плавнів та Приморського й відтісняють ворога від Степногірська, тоді як заяви російського керівництва про суттєві успіхи на фронті є навмисною дезінформацією, що перебільшує реальність утричі.

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