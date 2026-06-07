Війна в Україні / © Associated Press

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Весняна наступальна кампанія російських військ виявилася провальною, а травень став особливо невдалим місяцем для загарбників.

Про це в етері Еспресо заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко.

За його словами, нинішні результати російського наступу можна порівняти з періодом відступу окупантів у 2022 році, хоча нині ворог, навпаки, намагається вести активні наступальні дії.

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«Весняна наступальна кампанія є абсолютно провальною для росіян. Травень — провальний місяць для противника. Гірше було тільки тоді, коли російські окупанти відступали у 2022 році, бо вони, відступаючи, втрачали ресурс — людей та техніку, території, які встигли захопити.

Але ж тоді був відступ, а зараз ворог намагається наступати. Однак тенденція дуже схожа — загарбники витрачають ще більше людського ресурсу, зазнають значних втрат і при цьому не мають результату.

Їм вдалося за місяць захопити приблизно 20 кв.км, і це під час завершальної фази весняної наступальної кампанії з переходом в літню», — зауважив Олександр Коваленко.

Оглядач наголосив, що додатковою проблемою для окупантів став так званий логістичний локдаун. За його словами, Сили оборони України посилюють удари по системах забезпечення противника, що безпосередньо впливає на його боєздатність.

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Коваленко зазначив, що навіть російські z-військкори визнають ключову роль зв’язку та логістики для ведення як наступальних, так і оборонних операцій.

«Зв’язок ми перерізали ворогу, згадуючи Starlink. І зараз наші Сили оборони влаштували масоване полювання за трансляційними вузлами, ретрансляторами й так далі.

Щодо логістики, то також йде робота. Питання у тому, коли противник не зможе наступати й тримати оборону — коли настане цей момент?», — зауважив військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір.

Також Коваленко висловився щодо перспектив виходу України на кордони 1991 року. На його переконання, цей сценарій є реалістичним, а українські військові поступово наближаються до його реалізації. За словами експерта, питання полягає лише у часі.

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