ЗСУ на фронті / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

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Росія рано чи пізно буде змушена погодитися на повне припинення вогню — як у повітрі, так і на фронті.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

«Повне припинення вогню в повітрі й на фронті — Росія повинна на це погодитись так чи інакше, бо інформаційно вона давно програла трек із перекиданням відповідальності за небажання миру на нас», — наголосив Коваленко.

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Він зазначив, що РФ намагається видати за перемир’я лише припинення ударів дронами та ракетами в глибокому тилу, ігноруючи ситуацію на лінії зіткнення. Такий підхід, за словами посадовця, неприйнятний.

«Бажання РФ зрозуміле — показати припинення вогню лише як відсутність далекобійних ударів, не враховуючи фронт. Але половинчасте перемир’я не сприймається ніким. Лише повне», — наголосив він.

Коваленко також підкреслив, що Україна підтримує ідею Сполучених Штатів щодо повного припинення бойових дій: «Україна давно озвучила свою позицію й погодилася на пропозицію США щодо повного припинення вогню. Подивимось, що буде далі».

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон попередив Росію про наслідки, якщо вона відмовиться припинити бойові дії проти України. Він додав, що відповідь буде рішучою та скоординованою з усією Європою та США.

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