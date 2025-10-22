Росія прагне закріпитися у великих містах до зими: що відбувається в Покровську

ЗСУ на фронті / © "Бернлі"

Російські окупанти не відмовилися від планів оточити Покровськ, прагнучи відрізати українські шляхи постачання.

Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

За словами експерта, російським підрозділам вдалося прорватися від району Звірового і створити так звану «кишку», через яку у місто проникають диверсійні групи.

«Ми їх називаємо ДРГ, але фактично це піхота. Вона вже присутня на околицях Покровська. Є повідомлення про її поодиноку присутність навіть у середмісті», — зазначив Попович.

Він додав, що наразі в межах Покровська тривають вуличні бої, а ситуація залишається складною, доки цю ділянку фронту не буде перекрито.

Активні бойові дії тривають також у районі Добропільського виступу та поблизу інших населених пунктів Донеччини. Експерт підкреслив, що РФ прагне закріпитися в населених пунктах до настання холодів.

Тактика росіян перед зимою

«Для них важливо не зустріти зиму в полях. Коли ти в бліндажі, холод, мокрий сніг — це одне. А коли є хоча б напівзруйновані стіни — це зовсім інше», — пояснив Попович.

За його словами, контроль над містами дозволить окупантам утримувати позиції взимку і продовжувати наступальні дії.

Нагадаємо, моніторинговий проєкт DeepState наголошує, що найближчі тижні стануть критичними для Сил оборони також і в Куп’янську. За їхніми даними, ситуація в місті залишається складною, оскільки ворожі групи, які проникали до міста останні чотири тижні, змогли накопичити достатню кількість піхоти і намагаються рухатися до південної частини населеного пункту.