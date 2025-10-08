Дрон-перехоалювач / © соцмережі

Російський науково-виробничий центр «НПЦ БАСиРТК» представив власний дрон-перехоплювач, виконаний за типовою для таких апаратів схемою: чотири двигуни та вертикальний зліт. Розробник опублікував відео, яке демонструє горизонтальний політ і зависання дрона, проте технічні характеристики пристрою не розкриває.

Про це пише Мілітарний.

Також про це повідомляє офіційна сторінка розробника в Telegram. Росіяни планують використовувати цей дрон у складі розподіленої системи з іншими робототехнічними комплексами для моніторингу морської обстановки та інфраструктури.

Концептуальна схожість з українським Sting

Варто зазначити, що російська розробка концептуально схожа на український перехоплювач Sting. Існує висока ймовірність того, що росіяни могли запозичувати окремі конструктивні рішення з ефективних українських зразків.

Сам український Sting має класичну конструкцію квадрокоптера з великим куполом, у центрі якого розміщені бойова частина та камера.

Ключові особливості українського Sting:

Керування. Пристрій керується із землі за допомогою VR-окулярів, що забезпечують оператору точне візуальне спостереження.

Штучний інтелект (ШІ). Розробка оснащена системою наведення на ціль із використанням ШІ, яка допомагає оператору ефективно вражати ворожі цілі.

Ефективність. Sting нещодавно успішно продемонстрував свої можливості в Данії. Під час демонстраційної операції українські оператори успішно знищили кілька безпілотників у повітрі, зокрема уразили данський дрон Banshee, який імітував повітряну загрозу.

Новий російський дрон-перехоплювач, який схожий на український. / © соцмережі

Нагадаємо, вперше від початку повномасштабного вторгнення невідомі безпілотники атакували Сибір, подолавши понад 2000 кілометрів. Поки російська влада заявляє про «нейтралізацію» загрози, у Росії розглядають версії від роботи ДРГ до появи в України нової далекобійної зброї.

А 8 жовтня у російському Новосибірську спалахнула масштабна пожежа на складі «Завода припоев», який виробляє електроніку та мікросхеми для оборонної промисловості РФ. Очевидці зняли на відео величезний стовп диму, а площа займання, за даними МНС, сягнула 2000 кв. м, у будівлі обвалився дах.