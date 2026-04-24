Росія продовжує використовувати Starlink на фронті попри блокування: як це працює

Термінал Starlink / © reuters.com

Російські окупаційні війська продовжують користуватися супутниковим інтернетом Starlink на фронті, попри спроби блокування терміналів.

Про це повідомляє видання Верстка.

Журналісти з’ясували, що в Telegram-каналах активно з’являються оголошення про продаж таких пристроїв. За цією схемою українці спершу реєструють термінали на себе, після чого відправляють їх поштою іншим особам, які переправляють обладнання до Росії через треті країни.

Водночас навіть у таких випадках частина пристроїв не працює.

«Верстка» з посиланням на російського військового зазначає, що лише поодинокі «білі» термінали, придбані таким способом, залишаються працездатними.

Окрім цього, за словами радника міністра оборони Сергія «Флеша» Бескрестнова, обладнання потрапляє до окупантів і через захоплену техніку.

«До наших військових прилетів дрон із Starlink. На відміну від інших БПЛА, було зрозуміло, що він робочий. Перевірка показала, що цей Starlink раніше був встановлений на нашому дроні», — зазначив він.

Він наголосив, що у разі втрати таких пристроїв українським військовим необхідно подавати запити на їх деактивацію, якщо повернення неможливе.

