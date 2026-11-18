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- Війна
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Росія продовжить удари по мостах через Дніпро: військовий оглядач попередив про небезпеку
Російські війська можуть продовжити атаки на мости через Дніпро, поєднуючи їх з ударами по енергетичній інфраструктурі України.
Російська армія не припинить атакувати мости через Дніпро. Загроза нових ударів по транспортній інфраструктурі залишається постійною, а обстріли переправ можуть відбуватися одночасно з атаками на енергетичні об'єкти.
Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у своєму Telegram-каналі.
На його думку, російські війська продовжуватимуть цілеспрямовано атакувати мости через Дніпро, незалежно від українських ударів по Кримському мосту.
«Цілком очевидним є те, що ворог продовжить бити по мостах через Дніпро. І це не буде "відповіддю". Бо вони першими й почали знищувати нам мости», — зазначив Мирошников.
Військовий оглядач наголосив, що небезпека таких атак існувала раніше й зберігатиметься надалі.
За його оцінкою, російські удари по мостах відбуватимуться паралельно з атаками на українську енергетику.
«Удари по мостах йтимуть поруч з ударами по енергетиці. Тут буде без особливих сюрпризів, бо ми все це вже бачили раніше», — пояснив він.
Мирошников закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги, особливо коли оголошено ракетну небезпеку.
Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Після обстрілу столична влада повідомила про тимчасове перекриття Північного та Південного мостів, а також пошкодження наземної інфраструктури метрополітену.