Південний міст / © УНІАН

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Російська армія не припинить атакувати мости через Дніпро. Загроза нових ударів по транспортній інфраструктурі залишається постійною, а обстріли переправ можуть відбуватися одночасно з атаками на енергетичні об'єкти.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у своєму Telegram-каналі.

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На його думку, російські війська продовжуватимуть цілеспрямовано атакувати мости через Дніпро, незалежно від українських ударів по Кримському мосту.

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«Цілком очевидним є те, що ворог продовжить бити по мостах через Дніпро. І це не буде "відповіддю". Бо вони першими й почали знищувати нам мости», — зазначив Мирошников.

Військовий оглядач наголосив, що небезпека таких атак існувала раніше й зберігатиметься надалі.

За його оцінкою, російські удари по мостах відбуватимуться паралельно з атаками на українську енергетику.

«Удари по мостах йтимуть поруч з ударами по енергетиці. Тут буде без особливих сюрпризів, бо ми все це вже бачили раніше», — пояснив він.

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Мирошников закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги, особливо коли оголошено ракетну небезпеку.

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Після обстрілу столична влада повідомила про тимчасове перекриття Північного та Південного мостів, а також пошкодження наземної інфраструктури метрополітену.

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