Росія просунулася на одному з напрямків: ISW оцінив ситуацію на фронті

Армія РФ / © Associated Press

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Російські війська протягом 10 та 11 липня продовжували наступальні операції на багатьох ділянках фронту, однак підтверджене просування мали лише в районі Костянтинівки та Дружківки.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

На півночі Сумської області російські підрозділи продовжували атакувати українські позиції, проте аналітики не зафіксували підтверджених змін лінії фронту.

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Так само безуспішними були наступальні дії російських військ на північ і північний схід від Харкова. Підтвердженого просування не відбулося також на Великобурлуцькому, Куп’янському та Борівському напрямках. На останньому українські сили проводили контратаки.

На Слов’янському напрямку російська армія також продовжувала штурмові дії, однак не змогла просунутися вперед.

Водночас у тактичному районі Костянтинівка — Дружківка аналітики зафіксували нещодавнє просування російських військ. Геолокаційні кадри, оприлюднені 10 липня, показують контратаку українських підрозділів по російських позиціях на південно-західній околиці Костянтинівки.

Ці матеріали свідчать, що російські війська контролюють більшу ділянку місцевості на південному заході міста, ніж раніше оцінював ISW.

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На Добропільському напрямку окупанти протягом двох днів продовжували наступальні операції, однак підтвердженого просування не мали.

Обмежені атаки російські війська здійснювали й у напрямку Олександрівки. Просунутися їм не вдалося, тоді як українські підрозділи проводили контратаки.

Один із російських військових блогерів стверджував, що українські сили контратакували в районі Іванівки, розташованої на північний схід від Олександрівки, та нібито просунулися в напрямку Новопавлівки. Незалежного підтвердження цієї інформації у звіті не наводять.

На Гуляйпільському напрямку російські війська також продовжували атакувати, але не досягли помітного результату.

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Крім того, окупанти здійснили обмежені наземні атаки на захід від Оріхова у Запорізькій області. За наявними даними, російська армія також розміщує в цьому районі нові ударні безпілотники.

На Херсонському напрямку 11 липня сторони не повідомляли про наземні бойові дії. Водночас українські війська продовжували завдавати ударів по передових російських військових об’єктах.

За даними аналітиків, атаки українських безпілотників призвели до нестачі човнів у російських підрозділів на окупованій частині Херсонської області. Ймовірно, це ускладнює проведення російських операцій у дельті Дніпра.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив про нібито захоплення російськими військами Костянтинівки на Донеччині. У ЗСУ спростували цю інформацію, назвавши її черговим фейком.

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До слова, президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна про нібито захоплення Костянтинівки. Він зазначив, що якщо місто під контролем РФ, то Путін не матиме проблем зустрітися там з ним для дипломатичного врегулювання.

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