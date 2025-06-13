Росія просувається на Дніпропетровщину: ISW фіксує перетин кордону та захоплення сіл біля Курахового

Російські окупаційні війська ведуть вогонь на фронті

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Російські окупаційні війська нещодавно просунулися через західний кордон Донецької і Дніпропетровської областей на північний захід від Курахового в рамках багатопланової операції з просування у Дніпропетровську область.

Про це повідомляє «Інститут вивчення війни» (ISW) у звіті за четвер, 12 червня.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 11 червня, вказують на те, що російські війська просунулися вздовж траси Т-0428 Курахове-Новопавлівка і перетнули кордон Донецької і Дніпропетровської областей на північний захід від Новоукраїнки (на північний захід від Курахового). Це просування вказує на те, що російські війська, ймовірно, захопили Новоукраїнку, Зелений Кут, Олексіївку і Багатир (всі вздовж траси Т-0428 на захід і північний захід від Курахового)», — йдеться у звіті.

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Як зазначає ISW, російські мілблогери приписують просування через адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями в районі Новоукраїнки піхотним підрозділам російської 114-ї мотострілецької бригади (51-а загальновійськова армія, колишній 1-й армійський корпус «ДНР», Південний військовий округ) і стверджують, що підрозділи цієї бригади також ведуть бойові дії біля Зеленого Кута та Олексіївки.

Мілблогери стверджували, що російські війська також просунулися далі на південь від Новоукраїнки, хоча ISW не бачив географічно прив’язаних відеоматеріалів, які б підтверджували це твердження.

«Російські війська, ймовірно, намагаються просунутися до кордону Донецької та Дніпропетровської областей щонайменше з двох напрямків: зі сходу вздовж лінії Новомиколаївка-Новоукраїнка з елементами Центрального угруповання військ, включаючи 114-ту мотострілецьку бригаду, 90-ту танкову дивізію та 55-ту мотострілецьку бригаду (обидві — 41-а АК, Центральний військовий округ); та з півдня з напрямку Великої Новосілки з елементами Східного угруповання військ», — сказано у звіті.

Міністерство оборони Росії заявило 11 червня, що невстановлені елементи Східного угруповання військ досягли кордону Донецької та Дніпропетровської областей у невстановленому районі, ймовірно, у напрямку Великої Новосілки.

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Нагадаємо, у Кремлі раніше заявили, мовляв, «наступ» їхній військ у Дніпропетровській області триває. Ба більше — назвали навіть його мету. Про це повідомив речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков. З його слів, російський «наступ» у Дніпропетровській області «є роботою зі створення буферної зони».