Росія провалює свій весняний наступ: експерт назвав причини

Війна в Україні

Березень 2026 року, який мав стати стартовим етапом весняно-літнього наступу російських військ, фактично виявився невдалим для противника.

Про це в етері Еспресо заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко.

«Ми можемо навіть зараз спостерігати за процесом виснаження російських загарбників. Березень ще не закінчився, сьогодні у нас 31 березня, але перший місяць весни 2026 року, який для російського командування мав стати стартовим у питаннях весняно-літньої наступальної кампанії, вже виявився провальним», — зазначив він.

За словами експерта, результати противника не відповідають витраченим ресурсам.

«Це абсолютно провальний місяць для ворога за кількістю, в пропорції, захоплених територій, за тими втратами, які зазнав противник, та які він мав результати, навіть враховуючи на тактичному рівні», — наголосив Коваленко.

Він додав, що тенденція до послаблення російських військ спостерігається ще з кінця 2025 року та є наслідком обраної Україною оборонної стратегії.

«Той потенціал, який був у російських окупаційних військ на 2023, 2024 та навіть 2025 роки, дійсно виснажений», — підкреслив оглядач.

За його оцінкою, нинішня російська армія суттєво відрізняється від попередніх років.

«Ми зараз бачимо зовсім інші російські війська, не з тим потенціалом — танкової, механізованої, бронетанкової, артилерійської та іншої компоненти. Росія змушена переважно воювати піхотною компонентою, зазнаючи при цьому величезних втрат та не маючи великих здобутків на тактичному рівні», — пояснив він.

Водночас, за словами Коваленка, говорити про масштабні наступальні операції наразі не доводиться.

«А говорити про величезні, навіть стратегічного рівня наступальні операції з боку ворога, ми не можемо, він вже вичерпав свій потенціал», — додав експерт.

Він також окреслив ключове завдання України на поточний рік.

Коваленко додав, що за його розумінням, наша задача на 2026 рік — створити умови, щоб противник не міг не тільки на тактичному рівні наступати, а й щоб він не міг вести повноцінну оборону.

Оглядач звернув увагу на ефективність дій українських сил упродовж останніх місяців.

«А той факт, що з 29 січня ми перейшли на системні контратаки і маємо відповідний успіх — звільнення майже 480 кв.км території України за цей період, якраз і говорить, що росіяни поступово втрачають перспективу більш глобальних наступальних або оборонних дій зі свого боку», — підсумував він.

