ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
2 хв

Росія провалює свій весняний наступ: експерт назвав причини

Тенденція до послаблення російських військ спостерігається ще з кінця 2025 року та є наслідком обраної Україною оборонної стратегії.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Війна в Україні / © Associated Press

Березень 2026 року, який мав стати стартовим етапом весняно-літнього наступу російських військ, фактично виявився невдалим для противника.

Про це в етері Еспресо заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко.

«Ми можемо навіть зараз спостерігати за процесом виснаження російських загарбників. Березень ще не закінчився, сьогодні у нас 31 березня, але перший місяць весни 2026 року, який для російського командування мав стати стартовим у питаннях весняно-літньої наступальної кампанії, вже виявився провальним», — зазначив він.

За словами експерта, результати противника не відповідають витраченим ресурсам.

«Це абсолютно провальний місяць для ворога за кількістю, в пропорції, захоплених територій, за тими втратами, які зазнав противник, та які він мав результати, навіть враховуючи на тактичному рівні», — наголосив Коваленко.

Він додав, що тенденція до послаблення російських військ спостерігається ще з кінця 2025 року та є наслідком обраної Україною оборонної стратегії.

«Той потенціал, який був у російських окупаційних військ на 2023, 2024 та навіть 2025 роки, дійсно виснажений», — підкреслив оглядач.

За його оцінкою, нинішня російська армія суттєво відрізняється від попередніх років.

«Ми зараз бачимо зовсім інші російські війська, не з тим потенціалом — танкової, механізованої, бронетанкової, артилерійської та іншої компоненти. Росія змушена переважно воювати піхотною компонентою, зазнаючи при цьому величезних втрат та не маючи великих здобутків на тактичному рівні», — пояснив він.

Водночас, за словами Коваленка, говорити про масштабні наступальні операції наразі не доводиться.

«А говорити про величезні, навіть стратегічного рівня наступальні операції з боку ворога, ми не можемо, він вже вичерпав свій потенціал», — додав експерт.

Він також окреслив ключове завдання України на поточний рік.

Коваленко додав, що за його розумінням, наша задача на 2026 рік — створити умови, щоб противник не міг не тільки на тактичному рівні наступати, а й щоб він не міг вести повноцінну оборону.

Оглядач звернув увагу на ефективність дій українських сил упродовж останніх місяців.

«А той факт, що з 29 січня ми перейшли на системні контратаки і маємо відповідний успіх — звільнення майже 480 кв.км території України за цей період, якраз і говорить, що росіяни поступово втрачають перспективу більш глобальних наступальних або оборонних дій зі свого боку», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що загарбники готують новий наступ під Куп’янськом, чекаючи на «зеленку», та штурмують Покровськ у негоду.

Ми раніше інформували, що бійці 37 окремої бригади морської піхоти відбили найпотужнішу від початку року спробу масованого штурму росіян на Олександрівському напрямку, завдавши ворогу колосальних втрат.

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie