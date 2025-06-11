Росія применшує наслідки української атаки дронів: що сталося з літаками

Операція "Павутина".

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Москва намагається знизити значення масштабної атаки, яку українські сили провели 1 червня по військових авіабазах у глибокому тилу Росії. За словами Києва, внаслідок операції було пошкоджено або знищено 41 стратегічний бомбардувальник, зокрема Ту-95МС та Ту-22М3. Загальні збитки, за оцінками українських джерел, можуть сягати 7 мільярдів доларів.

Про це пише ONET.

Ціллю стали бази, розташовані за сотні та навіть тисячі кілометрів від лінії фронту — зокрема, у Сибіру та поблизу Полярного кола. Українська атака включала запуск близько 150 безпілотників.

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Російська влада не заперечує сам факт удару, але намагається нівелювати його ефекти. Віце-прем’єр Сергій Рябков заявив, що ядерне стримування РФ “не зазнало значної шкоди”, а пошкоджену техніку “можна буде відновити”. Попри це, експерти зазначають, що відновлення втрат може тривати роками через складність виробництва стратегічних літаків.

Для України ця операція стала не лише ударом по авіаційному потенціалу ворога, а й потужним імпульсом до підняття морального духу після важких місяців оборони. За деякими оцінками, ураження зазнала третина російського стратегічного бомбардувального флоту — що може мати довгострокові наслідки для можливостей Кремля проводити ракетні атаки по українських містах.

Раніше ми писали, що після масованої атаки українських дронів по російських авіабазах Москва та Київ вступили у чергову фазу інформаційної війни. Росія заперечує будь-які втрати, тоді як Україна заявляє про десятки знищених літаків.