Росія призупинила масовані ракетні атаки: експерт пояснив, чим викликана пауза

Військовий експерт Владислав Селезньов назвав ймовірність масованої ракетної атаки / © ТСН

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Росія остаточно знайшла альтернативу масованим ракетним атакам по Україні. Колишній речник Генштаба звертає увагу на те, що прямі влучання декількох дронів еквівалентні потужності ракети. Як відомо, масовані ракетні атаки ворог останніми днями поставив на певну паузу.

«Іскандери досі по нас випускають. Що стосується крилатих ракет, які випускаються з літаків, то 96 одиниць, які були накопичені на аєродромі „Енгельс-2“, ми знищили. Відповідно, росіянам потрібен час, щоб привести до бойового ладу наступні партії таких ракет, доставити їх на аеродроми базування. Все це вимагає певного часу. У росіян є носії ракет морського базування типу „Калібр“, є балістика. Тому, думаю, треба дивитись на це крізь таку призму: якщо росіяни мають веріфіковану розвідінформацію, заради якої варто застосувати ракети, то будуть наміри втілювати в життя. Якщо не будуть мати — триматимуть паузу», — каже Владислав Селезньов.

Та підкреслює: «Але зверніть увагу, що останнім часом за рахунок масованих дронових атак російська армія створює стільки клопоту, що це нагадує килимове бомбардування без жодного ризику для російських пілотів. Наслідки жахливі. Зверніть увагу, що за минулу добу нам не вдалося збити більше, ніж 20 дронів. Це говорить про те, що ворог змінює тактику, використовує атаку роями дронів. Бойова частина дронів збільшена з 60 до 90 кг., якщо на один об’єкт одномоментно прилітає 5-6 та більше дронів, то еквівалент буде дорівнювати потужності крилатої ракети або балістичної».

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Раніше повідомлялось про те, що у Путіна зробили заяву щодо мораторію про обстріл енергетики.

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