Росія рекордно збільшила кількість атак дронами по Україні: що відомо

ППО збиває російський дрон / © ТСН.ua

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У червні 2025 року Росія щодня запускає в середньому 183 дрони-камікадзе по Україні. Це втричі більше, ніж у грудні 2024 року.

Про це повідомляє іспанське видання El País.

Президент України Володимир Зеленський під час саміту G7 у Канаді прокоментував ескалацію атак і опосередковано звернувся до Дональда Трампа. Він заявив, що якщо рік тому запуск понад 100 дронів за ніч був шоком, то нині дивує, коли Росія використовує менше 100. За словами президента, це — єдина помітна зміна у діях РФ після зміни адміністрації в США.

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Хоча Зеленський публічно уникає конфронтацій із чинним американським лідером, під час саміту він натякнув, що спроби Білого дому заспокоїти Москву та змусити Путіна до перемир’я не дають результатів.

Згідно з підрахунками журналістів, кількість запущених «Шахедів» постійно зростала після січня 2025 року. Якщо у грудні минулого року окупанти застосовували в середньому 58 безпілотників щодня, то вже у лютому — 139, у березні — 135, у травні — 128. Найбільший стрибок зафіксовано в червні — 183 дрони.

Абсолютний рекорд — ніч 9 червня, коли в українському небі було зафіксовано 472 дрони-камікадзе. Частина з них не несла вибухівки — їх запускали, щоб виснажити українську ППО.

Ще одну масовану атаку Росія здійснила 17 червня — за даними Повітряних сил, це була друга за масштабами атака з початку повномасштабного вторгнення: випущено 440 дронів. Унаслідок прямого влучання ракети по житловому будинку в Києві загинуло близько 30 людей.

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Аналітики припускають, що такий ріст атак пов’язаний із масштабним нарощенням виробництва дронів у РФ. Українські розвідслужби стверджують, що у 2025 році Росія виготовляє за три дні стільки ж «Шахідів», скільки раніше за місяць. Через це українські дрони дедалі частіше атакують заводи безпілотників на території РФ.

Ще одним фактором стало загострення на фронті: з травня РФ веде нову хвилю наступальних дій. Експерти вказують, що Росія прагне зруйнувати українську логістику та впливати на моральний стан населення.

Під час саміту G7 у Канаді президент України Володимир Зеленський мав зустрітися з Дональдом Трампом. Він прибув із пропозицією купувати американську зброю, оскільки 30% українських оборонних ресурсів залежать від США.

Втім, зустріч не відбулася: Трамп покинув саміт до приїзду української делегації, пояснивши це потребою повернутися до Вашингтона через події на Близькому Сході.

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Водночас за словами міністра оборони США Піта Хеггета, 20 тисяч ракет, передбачених для України ще за Байдена, були перекинуті на Близький Схід. Це саме ті ракети, які могли збивати «Шахіди».

Нагадаємо, раніше експерт заявив Росія різко наростила виробництво «Шахедів» для атак по Україні.