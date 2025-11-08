Росія робить ставку на балістику: аналітик розкрив мету Кремля

Обстріл України / © ТСН

Реклама

Росія змінює тактику ударів, намагаючись занурити Україну в блекаут. Експерт зауважив, що ворог поступово збільшує кількість балістичних ракет. Атаки стають частішими, хоч і менш «піковими».

Про це 24 Каналу зауважив керівник безпекових програм Центру Глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук.

Експерт зазначив, що мета ворога залишається незмінною — занурити Україну в блекаут, здійснюючи постійні атаки дронами та ракетами. Проте змінюється комплект засобів ураження.

Реклама

«Я не сказав би, що там щось змінюється концептуально. Змінюється щодо комплекту засобів. В одних ударах — більше повітряною складовою, в наступних — більше „Калібрів“. Очевидно, збільшується кількість балістики. Поступово, але збільшується», — сказав він.

«Ударні піки згладжуються»: що це означає

Павло Лакійчук пояснив, що ворог атакує Україну постійно, наводячи як приклад нічний удар по Дніпропетровщині 8 листопада, де цілями були логістика та транспортна інфраструктура.

На його думку, характер атак змінюється: замість довгих пауз для накопичення та одного масованого удару, ворог діє інакше.

«Найімовірніше, ці ударні піки згладжуються. Але згладжуються не шляхом зменшення кількості засобів ураження в пікових, комбінованих ударах. А навпаки — шляхом збільшення кількості проміжних ударів», — підкреслив експерт.

Реклама

Павло Лакійчук закликав не розраховувати на те, що росіяни чекатимуть настання сильних морозів для поновлення ударів по енергетиці.

Вони продовжують свої спроби занурити українців у блекаут вже зараз.

Нагадаємо, за оцінкою полковника Романа Світана, метою атаки було позбавити Лівобережжя та центр України газу й електрики. Удар по Дніпру, де дрон зруйнував частину багатоповерхівки й загинули люди, став елементом цього терору. Експерт попереджає, що такі масовані балістичні удари можуть повторитися.