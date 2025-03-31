В ОПУ відреагували на порушення енергетичного перемир'я Росією

Керівник ОПУ Андрій Єрмак / © t.me/ermaka2022

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Росія порушує енергетичне припинення вогню. Вона затягує завершення війни, атакуючи цивільних, продовжуючи активні дії на фронті.

Про це сказав голова ОПУ Андрій Єрмак.

“Україна давно запропонувала всеохоплююче припинення вогню і продемонструвала готовність до справедливого миру. Росія ж робить все, щоб війна не завершувалася”, — наголосив Єрмак.

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Нагадаємо, Росія має можливості підірвати "стовпи" НАТО. Саме тому вона несе реальну загрозу для країн Європи.