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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
326
Час на прочитання
1 хв

В ОПУ відреагували на порушення енергетичного перемир'я Росією

Очевидно, що агресор не хоче миру.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Керівник ОПУ Андрій Єрмак

Керівник ОПУ Андрій Єрмак / © t.me/ermaka2022

Росія порушує енергетичне припинення вогню. Вона затягує завершення війни, атакуючи цивільних, продовжуючи активні дії на фронті.

Про це сказав голова ОПУ Андрій Єрмак.

“Україна давно запропонувала всеохоплююче припинення вогню і продемонструвала готовність до справедливого миру. Росія ж робить все, щоб війна не завершувалася”, — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, Росія має можливості підірвати "стовпи" НАТО. Саме тому вона несе реальну загрозу для країн Європи.

Дата публікації
Кількість переглядів
326
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