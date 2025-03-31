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- Війна
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В ОПУ відреагували на порушення енергетичного перемир'я Росією
Очевидно, що агресор не хоче миру.
Росія порушує енергетичне припинення вогню. Вона затягує завершення війни, атакуючи цивільних, продовжуючи активні дії на фронті.
Про це сказав голова ОПУ Андрій Єрмак.
“Україна давно запропонувала всеохоплююче припинення вогню і продемонструвала готовність до справедливого миру. Росія ж робить все, щоб війна не завершувалася”, — наголосив Єрмак.
Нагадаємо, Росія має можливості підірвати "стовпи" НАТО. Саме тому вона несе реальну загрозу для країн Європи.