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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія розгорнула три сценарії тиску — генерал армії США Кларк пояснив

Колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі Веслі Кларк назвав три головні напрямки дій Росії - удари по містах і заводах, наступ на Сході та тиск на НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Веслі Кларк

Веслі Кларк / © Getty Images

Росія діє одночасно на трьох фронтах — проти України, її оборонної інфраструктури й західних союзників.

Про це повідомив колишній головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал армії США Веслі Кларк в інтерв’ю Еспресо.

За його словами, перший напрямок — це кампанія масованих ударів дронами та ракетами, яка має на меті підірвати моральний дух населення і вивести з ладу військово-промислову інфраструктуру України.

“Ворог активно нарощує виробництво дронів і розширює можливості для ракетних атак — зокрема завдяки ракетам з Північної Кореї”, — зазначив Кларк.

Другий вектор — спроби прориву української оборони й захоплення стратегічних територій. Генерал підкреслив, що зберігається висока концентрація військ РФ у районі Сум, а також активізуються спроби блокування логістичних вузлів, зокрема біля Покровська.

На думку Кларка, стратегічною метою Москви може залишатися Одеса та все північне узбережжя Чорного моря — щоб ізолювати Україну від міжнародної торгівлі.

Третій сценарій, за його словами, — це інформаційний і військовий тиск на НАТО. Кремль демонструє ядерну силу, розміщує додаткові війська й намагається змусити союзників зосередитися на захисті Балтії та Фінляндії.

“Це спроба розпорошити ресурси Альянсу і стримати Сполучені Штати від подальшої участі у підтримці України”, — наголосив Кларк.

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