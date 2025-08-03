Росія розгорнула три сценарії тиску — генерал армії США Кларк пояснив

Веслі Кларк / © Getty Images

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Росія діє одночасно на трьох фронтах — проти України, її оборонної інфраструктури й західних союзників.

Про це повідомив колишній головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал армії США Веслі Кларк в інтерв’ю Еспресо.

За його словами, перший напрямок — це кампанія масованих ударів дронами та ракетами, яка має на меті підірвати моральний дух населення і вивести з ладу військово-промислову інфраструктуру України.

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“Ворог активно нарощує виробництво дронів і розширює можливості для ракетних атак — зокрема завдяки ракетам з Північної Кореї”, — зазначив Кларк.

Другий вектор — спроби прориву української оборони й захоплення стратегічних територій. Генерал підкреслив, що зберігається висока концентрація військ РФ у районі Сум, а також активізуються спроби блокування логістичних вузлів, зокрема біля Покровська.

На думку Кларка, стратегічною метою Москви може залишатися Одеса та все північне узбережжя Чорного моря — щоб ізолювати Україну від міжнародної торгівлі.

Третій сценарій, за його словами, — це інформаційний і військовий тиск на НАТО. Кремль демонструє ядерну силу, розміщує додаткові війська й намагається змусити союзників зосередитися на захисті Балтії та Фінляндії.

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“Це спроба розпорошити ресурси Альянсу і стримати Сполучені Штати від подальшої участі у підтримці України”, — наголосив Кларк.