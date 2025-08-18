"Росія "розмиває" гарантії безпеки для України": Коваленко пояснив мету Кремля

Війна / © ТСН

Росія зараз намагається зберегти передумови до продовження війни і можливостей подальшої окупації України. Їй не треба, щоб Україна мала реальні гарантії безпеки, тому хоче «розмити» їх власними пропозиціями.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Крім того, РФ прагне зберегти вплив своєї церкви та мови як інструментів для поглинання України надалі політичним або воєнним шляхом. Президент України зараз робить все, щоб в майбутньому у Росії не було можливостей скористатися будь-чим для повторення війни.

«Саме тому мова про важливість реальних гарантій безпеки, сильну армію, відмову від поступок. І членство в ЄС — насправді, це було б дуже сильно зі сторони Європи», — зазначив він.

На дошці — складна партія

Як зазначає Коваленко, потрібно розуміти логіку дій:

США зацікавлені у швидкому завершенні війни тут і зараз, і справді роблять багато для цього;

Росія зацікавлена в продовженні війни або паузі з гарантіями подальших можливостей впливу на Україну й повторення війни за бажання в майбутньому, і для цього намагаються обдурити Трампа;

Україна зацікавлена у збереженні держави та гарантіях життя без війни в майбутньому;

Європа не зацікавлена в тому, щоб війна повторилася або розширилася на Балтію.

«Це якщо спрощено. Але навіть так виходить дуже складна партія», — завершив Коваленко.

Нагадаємо, Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського вдатися до угоди з Росією, щоб завершити війну в Україні.

«Президент України Зеленський може закінчити війну з Росією практично негайно, якщо захоче, або може продовжувати воювати. Жодного повернення Обами, який віддав Крим (12 років тому, без жодного пострілу), і жодного вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються», — зазначив він.

Зокрема, Трамп анонсував велику зустріч у Білому домі із європейськими лідерами. Трамп зазначив, що для нього “велика честь” приймати їх у себе.