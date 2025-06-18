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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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2 хв

Росія "рознесе" всю країну "Шахедами": експерт назвав єдиний спосіб протидії ворогу

Україна може протидіяти ворогу. І головне, що слід зробити — масово випускати дрони-перехоплювачі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Росія "рознесе" всю країну "Шахедами": експерт назвав єдиний спосіб протидії ворогу

Росія масштабує виробництво Шахедів

Росія масштабує виробництво «Шахедів» і не зупиняється на цьому шляху, тож, якщо Україна не почне діяти прямо зараз, армія РФ знищить інфраструктуру, виробництво, та оборонні споруди.

Таке загрозливе попередження для українців зробив військовий фахівець з систем РЕБ і зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, із позивним «Флеш».

Водночас військовий експерт зазначив, що протидіяти ворогу можна. І для цього необхідно налагодити масовий випуск дронів-перехоплювачів, а також навчання військових по всій Україні їх використанню.

«Ви знаєте, я оптиміст і б’ю на сполох тільки в крайніх випадках. Росія „рознесе“ нам всю країну „Шахедами“. Вони масштабували виробництво і ще масштабують. Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нашій інфраструктурі, виробництву, та оборонним спорудам кінець», — сказав «Флеш».

За його словами, основний акцент має бути на масовому випуску дронів-перехоплювачів і навчанні військових по всій країні їх використанню.

«Часу у нас немає», — попередив «Флеш».

Нагадаємо, раніше військовий фахівець з систем РЕБ і зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» «Флеш» попередив українців, що не варто робити під час роботи мобільних груп ППО. Він закликав громадян під час роботи мобільних вогневих груп проти дронів-камікадзе «Шахед» не стояти біля вікон, навіть якщо звуки пострілів лунають здалеку.

Зазначимо також, що Росія готує удари по енергетиці України, включно з АЕС. Про тактику ворога розповів експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар.

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