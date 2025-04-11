Росія розпочала новий наступ: які міста опинилися під загрозою та що планує ворог

Росіяни розпочали новий наступ / © Associated Press

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Під загрозою опинилися Харківська та Сумська області. Зокрема, ворог не відмовляється від своїх планів окупувати всю територію Донеччини та почати штурм на новій ділянці фронту.

Що відомо про новий наступ росіян та на які міста націлився ворог — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

РФ розпочала новий наступ

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що фактично розпочалася весняно-літня наступальна кампанія армії РФ.

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Зокрема, окупанти проявляють значну активність на Сумському напрямку, тому ЗСУ перекидає туди додаткові підрозділи.

Видання ВВС Україна, посилаючись на джерела в українському Генштабі, повідомляє, що задум Кремля — створити буферну зону на Сумщині та загрожувати обласному центру.

Видання зазначає, що саме тому, бійці ЗСУ утримують плацдарми біля сіл Олешня та Горналь (Курщина), а 18 березня розпочали операцію на межі Бєлгородської та Курської областей, просунувшись біля Демидівки та Поповки. Раніше Київ не коментував прорив, але президент Володимир Зеленський зрештою заявив, що ці дії зірвали плани РФ атакувати Сумщину та Харківщину.

ВВС зазначає, що загрози для обласного центру Харківської області немає. За словами джерела видання, РФ намагається активізувати свої дії біля Вовчанська, а також розвинула свій успіх на декількох плацдармах на річці Оскіл.

Військовий експерт Костянтин Машовець вказує на обмежені ресурси росіян в наступальній компанії. За його словами, кількість військових, залучених до операції, дозволяє здійснити просування до 10 км углиб та до 30 км завширшки по фронту для створення буферної зони.

Однак, за умови значного посилення своїх військ, окупанти можуть просунутися до міста Суми. За словами Машовця, це може статися не раніше середини літа та за відсутності масштабних боїв на інших фронтах. Аналітик вважає, що можливими цілями наступу на Сумщині можуть стати:

висоти між Юнаківкою та Храпівщиною;

ліс на північний схід від Сум (від Радьківки до Могриці);

узбережжя річки Псел.

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх зазначив, що наразі підрозділів і військ на території Сумської області немає. Проте загарбники намагаються зайти на територію регіону.

Своєю чергою, аналітики DeepState повідомляють, що ворог окупував село Олександропіль, що на Донеччині, а також просунувся біля Новобахмутівки та в Успенівці.

Плани ворога

BBC Україна зазначає, попри зменшення активності росіян на Донбасі, пріоритетними напрямками Кремля залишаються агломерації міст на Донеччині, до яких російська армія змогла наблизитись 2024-го. Це агломерації Покровськ-Мирноград і Краматорськ-Слов’янськ-Костянтинівка.

У виданні зауважують, що для агломерації міст Краматорськ-Слов’янськ-Костянтинівка, РФ спершу має захопити Часовий Яр і Торецьк, де наразі тривають бої. До Костянтинівки зараз 8-10 км.

На Лиманському напрямку росіяни вже просунулись: розширили плацдарм, наступаючи на Лиман і Борову (р. Оскіл). Якщо вони закріпляться, це загрожуватиме логістиці ЗСУ біля Серебрянського лісу, Сіверська та Слов’янська.

ВВС підкреслює, що якщо росіянам вдасться досягти цих цілей, то оборона ЗСУ опиниться в скрутному становищі, бо буде обрізана логістика ділянки фронту біля Серебрянського лісу, Сіверська та Слов’янська.

Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов зауважує, що ворог має намір зосередитися на спробі окупації всієї Донецької області.

За інформацією ВВС, на півдні Донбасу та в Запорізькій області окупанти штурмують українську лінію оборони, щоб пробитись до адмінкордонів Донецької області та, ймовірно, зайти на територію Дніпропетровської.

Ціллю ворога може стати логістичний центр ЗСУ в селищі Новопавлівка, до якого окупантам залишається подолати близько 15 км.

Зокрема росіяни прагнуть обрізати логістику Сил оборони, що спирається на трасу Донецьк — Запоріжжя., а також ускладнити її між вузлами оборони в Оріхові та Кам’янському, захопивши висоти поруч.

Коли РФ посилить наступ

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що армія РФ може посилити наступ на Харківському та Сумському напрямках наприкінці квітня або на початку травня.

Він зауважує, що ворог уже сформував для потенційного наступу угрупування, яке вже задіяне на фронті. Однак, за словами Мусієнко, ЗСУ застосувало превентивні дії на території Бєлгородської області.

Стримування окупантів дуже важливе для захисту обласного центру Сумської області та недопущення створення ворогом плацдарму для подальшого просування вглиб України або для формування так званої «санітарної зони».

Путін прагне мати «козир» на переговорах

Видання CNN зауважує, що вихід до Дніпропетровської області був би визначним моментом для Москви. Адже регіон може вперше потрапити під часткову російську окупацію від перших тижнів повномасштабного вторгнення понад три роки тому.

Своєю чергою аналітики DeepState наголошують, що війська країни-агресорки перебувають лише за шість кілометрів від Дніпропетровщини. Тим часом як людей, які живуть уздовж кордону, уже евакуюють.

У CNN наголошують, що будь-який російський контроль над частиною Дніпропетровська може розглядатися як корисна «розмінна монета» в потенційних переговорах.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зауважив, що ворог не заходив на територію, однак активізація на певних напрямках є.

Українців попереджають про нову загрозу

Лейтенант ЗСУ з позивним «Алекс» попереджає, що армія Путіна влітку піде у новий наступ на фронті. За його словами, під загрозою Сіверський та Костянтинівський напрямки.

«Ворог буде активно влітку тиснути саме на Сіверському або Костянтинівському напрямках. Покровсько-Мирноградська агломерація та степи Запоріжжя є безперспективними та складними напрямками для досягнення і розвитку будь-якого успіху», — розповів військовий.

За його словами, на Сіверському напрямку загарбники просунулися в сторону Тернів, що ускладнило становище українських захисників у Серебрянському лісі.

Як зазначив військовий, росіяни можуть наступати з Ямполівки до річки Сіверський Донець, але поки ситуація під контролем. Вони захопили висоти біля Білогорівки, але безуспішно штурмують Григорівку. Можлива спроба прориву з Виїмки, але там їм не везеться.

Крім того, важким залишається і Костянтинівський напрямок.

«Окупанти намагаються «рандомними групами пролітати до міста» та намагаються обходити ділянки відповідальності «Азову», бо там їм також не фартить», — зауважив лейтенант ЗСУ.

Нагадаємо, The Times розповіло причини провалу весняного контрнаступу проти РФ у 2023 році.

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