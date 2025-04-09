Росія розпочала новий наступ на Україну: що відомо про плани Кремля

Росія розпочала новий наступ на Україну

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Росія розпочала новий наступ на фронті. Кремль бажає захопити все більше української території та створити додатковий тиск на Донбасі.

Що відомо про новий ривок ворога на фронті — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Новий наступ росіян

За словами військових експертів Владислава Селезньова та Назара Волошина, активні бойові дії тривають безперервно з жовтня 2023 року.

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Найгарячішими точками фронту залишаються:

Слов’янськ,

Краматорськ,

Дружківка,

Костянтинівка,

Часів Яр

Торецьк,

Куп’янський і Лиманський напрямки.

Експерти зазначили, що за перші три місяці 2025 року російські окупаційні війська втратили понад 90 тисяч солдатів: 35,4 тисячі у січні, 25 тисяч у лютому та 30 тисяч у березні.

За словами Волошина, на окремих ділянках фронту, зокрема в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця», втрати ворога сягають 146 військових на квадратний кілометр.

Попри такі втрати, кремлівський режим планує значно наростити угруповання, сформувавши до кінця року 15 нових мотострілецьких дивізій загальною чисельністю близько 150 тисяч осіб. Також існує загроза отримання Росією додаткової військової допомоги з боку КНДР, включаючи техніку та особовий склад.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про новий наступ росіян на Сумську та Харківську області.

Він повідомив, що ворог намагається розгромити українські війська та просунутися вглиб території, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької областей. Крім того, окупанти прагнуть створити буферну зону на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

У РНБО вказали на важливий нюанс, зокрема що слід розмежовувати поняття «область» та «обласний центр».

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко наголосив, що про наступ на Суми і Харків наразі говорити точно не можна. Він зауважив, що не слід перекручувати слова військових.

Чи вдасться окупантам закріпитися в Сумській області

Наступаючи на півночі України, окупанти мають на меті знищити логістику ЗСУ та вийти в тил українським силам.

Військовий експерт Павло Нарожний повідомив, що ворог уже увійшов до кількох населених пунктів Сумської області — до Новенького та частково до Басівки.

За його словами, російські війська намагаються просунутися до Юнаківки та КПП «Суджа», щоб охопити тил українського угруповання в Курській області та створити «санітарну зону».

Нарожний зауважив, що окупанти діють малими групами ДРГ по 5-7 осіб у розмоблених селах аби вести розвідку дронами та псувати логістику на трасах.

«Їхня задача — зробити максимальну шкоду логістиці, яка ведеться по трасі. Але це не означає, що вони зайшли і закріпилися, мова йде про декілька цих ДРГ», — зауважив військовий експерт.

Ситуація у Басівці

Ексречник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов у ефірі YouTube-каналу «Фабрика новин» повідомив, що село Басівка (у Сумській області) перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Росіяни не мають змоги контролювати бодай частину того населеного пункту.

За його словами, село практично знищене ударами російської артилерії та авіації, але в селі вціліли підвали на околицях, де ховаються окупанти.

Вони намагаються накопичити сили та засоби для захоплення села.

Однак українські війська виявляють місця зосередження ворога і завдають по ньому вогневого ураження.

«Зазвичай це призводить до втрат серед росіян. Але ж вони вперті і продовжують знов і знов накопичувати сили та засоби, відправляти їх на штурм того населеного пункту», — сказав Селезньов.

Селезньов наголосив, що наразі ситуація дуже динамічна і наразі важко передбачити наслідки впертості загарбників.

Додатковий тиск на Донбасі

Офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров переконаний, що активізація російських військ на Сумському та Харківському напрямках є спробою розтягнути сили ЗСУ та створити додатковий тиск на Донбасі.

Він зауважує, що це не класичний наступ, а спроба розпорошити ресурси українських військових.

Крамаров наголосив, що росіяни намагаються створити «додаткові місця напруги».

Він зауважив, що минулого року російські війська вже намагалися атакувати Харківщину, щоб відтягнути українські резерви. Однак їхніх ресурсів не вистачило. Тепер РФ збільшує кількість військ, змінюючи підхід.

За словами Крамарова, війська РФ уже стягнули в цей район, оскільки намагалися вибити ЗСУ з плацдарму на Курщині.

Цілі ворога

Селезньов переконаний, що територія Сумщини потрібна росіянам, для витіснення українських військ із Курської області.

Експерт пояснив, що російські війська не можуть ефективно штурмувати українські позиції на Курщині напряму, тому намагаються обійти їх через Сумську область.

Однак лісиста і болотиста місцевість Сумщини створює серйозні перешкоди для масштабного наступу. Селезньов вважає, що ЗСУ продовжуватимуть успішну маневрову оборону, збільшуючи втрати противника.

Він також зазначив, що хоча Путін і мріє про створення «санітарної зони», реалізувати цей план буде вкрай складно через природні перешкоди та ефективні дії українських військ.

Своєю чергою в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляють про те, що РФ переслідують три окремі тактичні цілі на Покровському напрямку.

Окупанти намагаються перерізати трасу Т-0504 Покровськ-Костянтинівка на північний схід від Покровська, обійти місто із заходу і наступати в напрямку Новопавлівки.

Також ворог намагається просунутися безпосередньо на південь та південний захід від Покровська, де ЗСУ зосередили більшість своїх контратак у лютому, березні та на початку квітня 2025 року.

Окрім того, військове командування РФ сповнені рішучості захопити Покровськ і атакувати Костянтинівку.

В ISW зазначають, що Кремль намагається захопити пояс фортець (50-кілометрову лінію чотирьох міст — Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка), на що росіяни можуть витратити кілька років за умови продовження допомоги Заходу для України.

Коли Росія посилить наступ

Генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що окупанти готуються до посилення наступу перед 9 травня.

За його словами, росіяни будуть наступати там, де матимуть успіхи.

«Кожного дня противник наступає. В нього є різні способи: ці піші групи, потім з використанням мотоциклетної техніки або простих легкових автомобілів, а також він вдається до бронетанкової техніки, коли конче необхідно підвезти багацько людей», — розповів Наєв.

За його словами, на цьому напрямку ворог має достатню кількість техніки, щоб зібрати колону до 20 броньованих бойових машин. Також в росіян вистачить військових для нового наступу, через успішний рекрутинг у РФ.

Українців попереджають про нову загрозу

Головком ЗСУ Олександр Сирський попереджає про загрозу нападу з Білорусі.

За його словами, масштабні навчання «Захід-2025», які відбудуться восени цього року в Білорусі за участі російських військ, можуть слугувати прикриттям для створення нового ударного угруповання.

«Всі навчання мають якусь мету. І одна з таких цілей — це приховане створення угруповань наступальних військ. Тобто видимість навчань — це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ», — розповів Сирський.

Головнокомандувач зазначив, що осінні навчання ворога цього року, українське військове командування обов’язково візьме до уваги.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua. повідомляв про те, що місто Покровськ перетворюється на руїну. Попри жахливі умови життя, в місті залишаються близько 2300 людей. Від безперервних обстрілів у Покровську горять будинки, гинуть мирні мешканці.

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