Росія розширює діапазон ударів керованими "Шахедами" по Україні - експерт

Безпілотник / © Associated Press

Реклама

Росія розширила діапазон ударів по Україні і застосовує керовані дрони «Шахеди».

Про це авіаційний експерт Валерій Романенко розповів в ефірі Radio NV.

«Загалом удари наносилися на півночі, заході, північному заході. Раніше били здебільшого по південному заходу, зараз по півдню і південному сходу. Росія вирішила розширити діапазон ударів і наносяться вони по інших регіонах. І зараз пробують такі „Шахеди“, які керовані», — наголосив експерт.

Реклама

Тобто, якщо раніше «Шахеди» летіли за програмою, то зараз росіяни пробують керувати ними так, щоб вони влучали високоточно».

Романенко також прокоментував удар росіян по потягу біля Коростеня:

«Я бачу управління з Білорусі. Можна розташувати станцію управління і здійснювати керування „Шахедами“ з території Білорусі. Скоріш за все так і було, бо до російської території сотні кілометрів», — додав експерт.

В іншому випадку, зазначив Романенко, єдиний варіант — що на дрони встановлено Starlink для управління.

Реклама

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Росія експериментувала з оснащенням «Шахедів» застарілими радянськими ракетами Р-60, нібито для ураження української авіації та обходу ППО. Втім, експерти вказують, що така схема є технічно неефективною: дрон не здатен забезпечити необхідне наведення, а сама ракета морально застаріла, тож реальної загрози для авіації вона не становить.

Натомість використання подвійної бойової частини суттєво підвищує саме ударний потенціал дронів по наземних цілях, що посилює ризики під час масованих атак.