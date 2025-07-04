Росіяни застосовують хімічну зброю / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Росія збільшила використання хімічної зброї в Україні. Окупанти використовують не тільки сльозогінний газ, а й «небезпечнішу хімічну речовину — хлорпікрин, який може бути смертельним у високих концентраціях у замкнутому просторі».

Про це пише видання Reuters.

«Це абсолютно неприйнятно і знову демонструє жорстокість агресора, з яким стикається Україна. Ми звертаємо на це увагу громадськості зараз, тому що застосування хімічної зброї Росією не повинно бути нормалізованим», — наголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

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Водночас очільник розвідки Нідерландів Пітер Рісінк зазначив, що висновки ґрунтуються на «нашій власній незалежній розвідці, тобто ми спостерігали це самі на основі наших власних розслідувань».

Минулого місяця Організація із заборони хімічної зброї у своєму новому звіті визнала застосування російськими військами «токсичної хімічної речовини» проти українських сил у порушення міжнародного права. У пресрелізі ОЗХЗ, оприлюдненому 26 червня, вказано, що експерти підтвердили наявність токсичної хімічної речовини — іританту сльозогінної дії (CS), який застосовує поліція проти порушників на демонстраціях, в інциденті, що стався вздовж лінії зіткнення в Дніпропетровській області в лютому 2025 року. Перевірку проводили на прохання української сторони.

Генштаб України повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська застосовували хімічну зброю 626 разів.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупанти 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії, очевидно, використовують хімічну зброю проти українських військових. Це є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є РФ.

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Довідка:

Хімічна зброя - це будь-які боєприпаси, які містять токсини або хімічні речовини, що атакують організм людини.

Існують різні категорії хімічної зброї:

задушливі отруйні речовини, такі як фосген, атакують легені та дихальну систему

шкірно-наривні отруйні речовини, такі як іприт, який обпікає шкіру та засліплює людей

нервово-паралітичні речовини, які перешкоджають передачі повідомлень мозку до м’язів тіла. Невелика їх крапля може бути смертельною

Усі ці хімічні речовини можуть бути використані під час війни в артилерійських снарядах, бомбах і ракетах. Але все це суворо заборонено Конвенцією про заборону хімічної зброї.